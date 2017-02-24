ÖSO karargahına saldırı: En az 35 ölü

IŞİD'in üstlendiği saldırı, bölgedeki yetkililerin El Bab'a yapılacak yardımları konuşmak için düzenlemekte oldukları toplantıyı hedef alıyordu.

Bir ÖSO komutanı, bölgedeki hastanelere çok sayıda yaralının götürüldüğünü açıkladı. Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölü sayısını 51 olarak bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Azez-Cerablus arasını IŞİD'den temizledikten sonra, geçen aralık ayı başında El Bab'a yönelmişti. TSK destekli ÖSO, El Bab'ın merkezini dün IŞİD'den kurtarmıştı.