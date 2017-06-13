ÖSO ile YPG arasında çatışma: 42 ölü, 10 yaralı

Suriye'nin Halep kırsalında, terör örgütü YPG ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında çıkan çatışmada 42 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kırsalında, terör örgütü YPG ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında çıkan çatışmada 42 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG'liler, Özgür Suriye Ordusu elinde bulunan Halep kırsalındaki Deyra Azze kasabasına saldırı düzenledi. Saldırısı sonrası YPG ile Özgür Suriye Ordusu arasında çıkan çatışmada YPG kanadında 25 kişi öldürülürken, ÖSO kanadında 17 kişi öldü 10 kişi yaralandı. (Abu Mucahit El Halebi / İHA)
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