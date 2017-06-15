ÖSO'dan YPG'ye ağır darbe

Özgür Suriye Ordusu, el Bab'ın doğusunda bulunan Evlaşi köyüne sızmaya çalışan YPG güçlerini geri püskürttü. YPG bu çatışmada da büyük kayıp verdi.
Özgür Suriye Ordusu, el Bab'ın doğusunda bulunan Evlaşi köyüne sızmaya çalışan YPG güçlerini geri püskürttü. YPG bu çatışmada da büyük kayıp verdi. Özgür Suriye ordusu 14.5 inçlik bir makineli tüfekle YPG'nin bir aracını da etkisiz hale getirdi. YPG milisleri Halep'in batı kesindeki Dar İzze ve Dir Seman köylerini bombaladı. (Abu Mucahit El Halebi / İHA)
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