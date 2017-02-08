08.02.2017 10:54 ÖSO birlikleri El Bab kapısında

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri bu sabah itibariyle Suriye'nin El Bab kentine ulaştı. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri bu sabah itibariyle Suriye'nin El Bab kentine ulaştı.

Gece boyunca çatışmaların şiddetli şekilde devam ettiği Halep-El Bab yolunda ilerleyiş gösteren ÖSO askerleri, bu sabah itibariyle DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'ın güneybatı kapısına giriş yaptı.

ÖSO askerlerinin çektiği cep telefonu görüntülerinde, birliklerin tekbir sesleri ile ilerledikleri Halep- El Bab yolunun sonunda kentin girişinde DEAŞ militanları ile yaşanan sıcak çatışmaların olduğu gözlendi.



