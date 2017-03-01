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Osmanlısporlu futbolcular iddialı konuştu
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Osmanlısporlu futbolcular iddialı konuştu

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacakları zorlu Fenerbahçe maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Avrupa'dan elenmenin üzüntüsünü yaşayan Osmanlısporlu oyuncular, Fenerbahçe karşılaşması için iddialı konuştu.

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacakları zorlu Fenerbahçe maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Avrupa'dan elenmenin üzüntüsünü yaşayan Osmanlısporlu oyuncular, Fenerbahçe karşılaşması için iddialı konuştu.
Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Başkent temsilcisi Osmanlıspor, çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Osmanlıspor'un başarı oyuncuları Erdal Kılıçaslan ve Numan Çürüksu, antrenman öncesi bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

KILIÇASLAN: "İSTANBUL'A PUAN ALMAK İÇİN GİDİYORUZ"
Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu Erdal Kılıçaslan, sezon başı üç kulvarda giderken bir kulvara düştüklerini belirterek, Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Avrupa kupasından elendikleri için üzgün olduklarını ancak ligin devam ettiğini söyleyen Kılıçaslan, "Motivasyonumuz yüksek olmalı. Bizim için lig yeniden başladı. Bundan sonra lige odaklanacağız, konsantre olacağız ve ilk beşe girmek için bunun mücadelesini vereceğiz. Bunun çıkış maçı da Fenerbahçe olacak. Biz takım olarak güveniyoruz İstanbul'a puan almak için gidiyoruz. Genel olarak ne yapmamız gerektiğini, bundan sonra ligde nasıl davranış göstermemizi, nasıl ileri doğru baktığımızı konuştuk. Açıkçası bir motivasyon toplantısıydı" şeklinde konuştu.

"İLK BEŞE GİRMEK İSTİYORUZ BUNU DA TAKIM OLARAK GÖSTERECEĞİZ"
Olympiakos karşılaşmasını değerlendiren Kılıçaslan, "Havlu attık demeyelim de aslında iyi de oynadık turu atlamak istedik. Olympiakos'a karşı şansımızda vardı ama kısmet buraya kadarmış. O yüzden bizim için lig çok çok önemli. İlk beşe girmek istiyoruz bunu da takım olarak göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇÜRÜKSU: "FENERBAHÇE'Yİ ZOR BİR MÜSABAKA BEKLİYOR"
Fenerbahçe karşılaşması hakkında konuşan defans oyuncusu Numan Çürüksu ise zor bir maç olacağını, rakiplerinin de zor bir süreçten geçtiğinin altını çizerek, "En son Antep beraberlikleri var. Onlarda büyük bir camia sonuçta baskı altındalar. Tabi işin bu tarafı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız. İyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Yeterli konsantrasyonu sağlayabilirsek bence yine Fenerbahçe'yi zor bir müsabaka bekliyor diyebiliriz. Bildiğiniz gibi çok zor bir maç periyodumuz var. Başakşehir maçı için bahaneler sunmak iyi değil ama bir yorgunluk olabilir. Sonuçta Avrupa'dan geliyoruz. Bir moral bozukluğumuz da oldu açıkçası; Avrupa kupalarından elenmemiz. Artık yeni bir başlangıç peşindeyiz. Eskisi gibi rakipleri büyük küçük farketmeksizin tehdidi altına alan bir Osmanlıspor'u izlettirmeye çalışacağız. Hedefimiz sadece başarılı olmak. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirmiş olduğumuz başarıyı yeniden yakalamak ama herhangi bir sıralamada dördüncü beşinci olacağız diye bir hedef koymak istemiyoruz. Çünkü bu zaman zaman bir baskı yaratabilir. Bu baskı altına girmek istemiyoruz. Hedefimiz en üst sıralar diyebiliriz" değerlendirmelerinde bulundu.
(Cem Geçim /İHA)

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