15.01.2017 13:40 Osmanlıspor'un Beşiktaş'a şansı tutmuyor

Osmanlıspor ile Beşiktaş, Pazartesi günü kritik maçta karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanan 18 maçta siyah-beyazlıların Ankara ekibine karşı bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Osmanlıspor ile Beşiktaş, Pazartesi günü kritik maçta karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanan 18 maçta siyah-beyazlıların Ankara ekibine karşı bariz üstünlüğü göze çarpıyor.

Ligin 17. haftasında Beşiktaş, ligin ikinci yarısına Osmanlıspor deplasmanında oynayacağı zorlu maçla başlayacak. Bu sezonun önemli çıkış yapan takımları arasında yer alan Ankara ekibi, evinde istediği performansı sergileyemiyor.



BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında oynanan 18 maçta siyah-beyazlı takımın bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Osmanlıspor, siyah-beyazlı takımı sahadan 4 kez puansız gönderdi ve 3 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş ise Ankara temsilcisini 11 kez sahadan eli boş gönderdi. İki takım arasında oynanan iki maçta ise Beşiktaş hükmen galip sayıldı. Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında 2004-2005 sezonunda oynanan ve siyah-beyazlı takımın 4-2'lik galibiyetle ayrıldığı maç en gollü karşılaşma olarak öne çıktı.

(Doğan Gündoğdu / İHA)

