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Osmanlıspor, Olympiakos maçı için Atina'ya hareket etti
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Osmanlıspor, Olympiakos maçı için Atina'ya hareket etti

Osmanlıspor, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı karşılaşma için Yunanistan'a gitti.

Osmanlıspor, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı karşılaşma için Yunanistan'a gitti.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Osmanlıspor, Atina'ya hareket etti. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Atina yolculuğu öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunarak, zor bir deplasmana gideceklerini söyledi. Skorla ilgili takım olarak bir aylık süreçlerinin olduğunu belirten Akçay, "Ama oyun kalitesi ve fiziksel değer açısından oldukça iyiyiz ve bir problemimiz yok. Oradaki müsabakada da özellikle savunma reflekslerimizde bir problem olmazsa puan veya puan sayısı artabilir" diye konuştu.
Olympiakos'un oyun tarzının kendilerine çok uygun olduğunu belirten Akçay, "Bizim geçen yılki sitilimize yakın oynuyorlar. Ön bölgeleri daha aktif ve hareketli. Orta sahaları ve savunmaları daha kalıcı oynayan bir takım. Taktik olarak bizim taktiğimize benziyor. Dolayısı ile müsabaka içerisinde gelgitler yaşanabilir. Sağlıklı duruş gösteren takım müsabakayı dengeli bitirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"UĞULTULARA VE BOZUK SES DÜZENİNE HAZIRLIKLI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Akçay, Olympiakos taraftarlarının baskısının hatırlatılması üzerine, "Baskı olacak. Oyuncularımızın deneyimli olması bence o baskıyı ortadan kaldırabilir diye düşünüyorum. Bu konuda sporcularıma maç konuşmasında bahsedeceğim. Bu uğultulara ve bozuk ses düzenine hazırlıklı olmaya çalışacağız. Siz sporcunuza ne kadar söylerseniz söyleyin, kişi kendi ruhsal durumunu kontrol edebiliyorsa stresle baş edebiliyorsa sahada olumlu ya da olumsuz yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

YURTGÜVEN: "BU MAÇA MİLLİ BİR DAVA OLARAK BAKIYORUZ"
Osmanlıspor Genel Menejeri Ender Yurtgüven ise maçın kendileri ve Türkiye için çok önemli olduğunun farkında olduklarını kaydetti. Avantajlı bir skorla dönmek istediklerini vurgulayan Yurtgüven, "Takım olarak 2017 yılına iyi başlayamadık. Motivasyonumuz çok yüksek. Bu maça milli bir dava olarak bakıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, mutlu bir şekilde ülkemize döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
Yurtgüven, "Ülke olarak avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Elbette seyirci ambiansı çok önemli bir faktör ama bizi misafirperverlikle ağırlayacaklarına inanıyorum. Bunun karşılığında ikinci maçta bunun kat ve kat fazlasını yapacağımızı belirtmek istiyorum. Umar bu maçta yine yok ama Ndiaye takıma katıldı. Dönem dönem ciddi eksikler yaşadık. Sonuçta bu bir takım oyunu ve bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum" dedi.
(Cem Geçim / İHA)
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