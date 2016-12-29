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Osmanlıspor deplesmandan eli dolu döndü
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Osmanlıspor deplesmandan eli dolu döndü

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında Osmanlıspor'a 3-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında Osmanlıspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar
19. dakikada İzzet Yıldırım'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Batuhan Karadeniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
21. dakikada Hüseyin Kala'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Batuhan Karadeniz'in kafa vuruşu dışarı gitti.
36. dakikada Dzon'un pasında topla buluşan Webo'nun sert vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
53. dakikada topla birlikte soldan ceza sahasına giren Muhammed Bayır, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-0
70. dakikada defansta Halil Köçer'in takım arkadaşına göndermek istediği topta araya giren Maher, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Tomic yatarak meşin yuvarlağı almayı başardı.
77. dakikada Erdal Kılıçaslan'ın ceza sahası dışından şutunda top Şaban Özel'in koluna çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
78. dakikada penaltı atışını kullanan Musa Çağıran topu filelere gönderdi. 2-0
85. dakikada Regattin'in köşe vuruşunda ceza sahasının içinde topla buluşan Erdal Kılıçaslan'ın yerden vuruşu filelere gitti. 3-0

Stat: GAP Arena
Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx
Şanlıurfaspor: Tomic xx, Artun Akçakın xx (Abdulaziz Solmaz dk. 58 x), Askar xx, Hüseyin Kala xx, İzzet Yıldırım xx, Kağan Söylemezgiller xx, Halil Köçer xx (Muhammet Beşir dk. 76 x), Batuhan Karadeniz xx (Fortes
dk. 67 x), Cemil Adıcan xx, Fevzi Özkan xx, Şaban Özel xx
Yedekler: Fatih Kaldan, Mercan Çam, İzzet Canlıkaya
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Koray Altınay xx (Andıja dk. 83 ?), Mehmet Güven xx, Webo xx (Umar dk. 73 x), Erdal Kılıçarslan xxx, Prochanza xx, Dzon xx (Regattin dk. 78 xx), Muhammed Bayır xxx, Musa Çağıran xxx, Numan Çürüksu xx, Maher xx
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Szukala, Diabate, Pinto
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Muhammed Bayır (dk. 53), Musa Çağıran (dk. 78 pen.), Erdal Kılıçaslan (dk. 85) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Şaban Özel (Şanlıurfaspor)
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