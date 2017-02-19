Osmanlıspor deplasmanda coştu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Magaye'nin kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde Renan Silva'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

10. dakikada Webo'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Koulossa'nın şutunda Itanje topu kontrol etti.

19. dakikada Webo'nun ara pasında topla buluşan Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

41. dakikada Mehmet Güven ortasında ceza sahası içinde Webo'nun kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2

49. dakikada Webo'nun ara pasında topla buluşan Adam meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ronei'nin plase vuruşunda top filelere gitti. 1-3

68. dakikada Webo'nun ortasında Koulossa'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-4

82. dakikada Musa Çağıran'ın pasında Webo meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 1-5



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Adanaspor: Itanje x, Didi x, Ramos x, Samican x, Magaye x (Ronei dk. 46 x), Bekir x, Vinicius x, Diago x (Emre dk.46 x) , Renan Silva x, Koman x (Ahmet Dereli dk. 69 x) , Reynaldo x

Yedekler: Hayrullah, Ahmet Bahçıvan, Cem, Renan Diniz

Teknik Direktör: Levent Şahin

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Pinto xx, Prochazka xx, Vrsajevic xx, Ndiaye xxx (Musa dk. 71 x, Dzon dk. 85 ?), Regattin xx, Koulossa xxx (Moreira dk. 79 x), Numan xx, Adam xxx, Mehmet xx, Webo xxx

Yedekler: Hakan, Koray, Aykut, Erdal,

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Ndiaye (dk. 19), Webo (dk. 41 ve 82), Adam (dk. 49), Koulossa (dk. 68) (Osmanlıspor), Ronei (dk. 51) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Ramos, Samican, Itanje, Renan Silva (Adanaspor), Ndiaye, Prochazka, Numan (Osmanlıspor)

(Cemil Serezli / İHA)