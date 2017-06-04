Osmanlıspor'dan jest

Osmanlısporlu futbolcular, Vodafone Park'ta sahaya 'ŞampiONBEşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz' yazısıyla sahaya çıkarken, Beşiktaşlı futbolcuları ise alkışladılar.

Osmanlısporlu futbolcular, Vodafone Park'ta sahaya "ŞampiONBEşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" yazısıyla sahaya çıkarken, Beşiktaşlı futbolcuları ise alkışladılar.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı takıma konuk ekip jest yaptı. Vodafone Park'ta sahaya ilk olarak Osmanlıspor çıktı. Ellerinde "ŞampiONBEşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" yazısıyla çıkan Ankara ekibi, ardından Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıkarken rakip takımı 15. şampiyonluğundan dolayı alkışladı. Osmanlısporlu futbolcuların bu hareketi Vodafone Park'ta yer alan siyah-beyazlı tribünler tarafından dakikalarca alkışlandı.

