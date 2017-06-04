Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Osmanlıspor'dan jest
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Osmanlıspor'dan jest

Osmanlısporlu futbolcular, Vodafone Park'ta sahaya 'ŞampiONBEşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz' yazısıyla sahaya çıkarken, Beşiktaşlı futbolcuları ise alkışladılar.

Osmanlısporlu futbolcular, Vodafone Park'ta sahaya "ŞampiONBEşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" yazısıyla sahaya çıkarken, Beşiktaşlı futbolcuları ise alkışladılar.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı takıma konuk ekip jest yaptı. Vodafone Park'ta sahaya ilk olarak Osmanlıspor çıktı. Ellerinde "ŞampiONBEşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" yazısıyla çıkan Ankara ekibi, ardından Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıkarken rakip takımı 15. şampiyonluğundan dolayı alkışladı. Osmanlısporlu futbolcuların bu hareketi Vodafone Park'ta yer alan siyah-beyazlı tribünler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şampiyon kupasına kavuştu
'O Fenerbahçe başkanıysa ben de Bursaspor başkanıyım'
Bursasporlu taraftarların ligde kalma sevinci
5 katlı bina alevlere teslim oldu
Süper Lig'de 2016-07 sezonu sona erdi
Igor Tudor: Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Boğaz'da feci kaza! İki kişinin bacakları koptu
Boğaz'da feci kaza! İki kişinin bacakları koptu
Aykut Kocaman Fenerbahçe'de!
Aykut Kocaman Fenerbahçe'de!
Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden!
Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden!
İkiyaka dağlarında teröristlerin silah deposu bulundu
İkiyaka dağlarında teröristlerin silah deposu bulundu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Gezi' mesajına tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Gezi' mesajına tepki
Bakan Yılmaz açıkladı! Zorunlu eğitim süresi uzuyor
Bakan Yılmaz açıkladı! Zorunlu eğitim süresi uzuyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şampiyon kupasına kavuştu
Şampiyon kupasına kavuştu
'O Fenerbahçe başkanıysa ben de Bursaspor başkanıyım'
'O Fenerbahçe başkanıysa ben de Bursaspor başkanıyım'
Bursasporlu taraftarların ligde kalma sevinci
Bursasporlu taraftarların ligde kalma sevinci
5 katlı bina alevlere teslim oldu
5 katlı bina alevlere teslim oldu
Süper Lig'de 2016-07 sezonu sona erdi
Süper Lig'de 2016-07 sezonu sona erdi
Igor Tudor: Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz
Igor Tudor: Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz
Aykut Kocaman: Fenerbahçe'de eksik olan kupalar var
Aykut Kocaman: Fenerbahçe'de eksik olan kupalar var
Karaman: Bu şehir bu günü unutmaz
Karaman: Bu şehir bu günü unutmaz
Advocaat: Şampiyonluk için yeterli değildik
Advocaat: Şampiyonluk için yeterli değildik
Hamzaoğlu: Tüm takımları tebrik ediyorum
Hamzaoğlu: Tüm takımları tebrik ediyorum
Podolski ve Bruma tribüne girdi
Podolski ve Bruma tribüne girdi
Freni kilitlenen kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Freni kilitlenen kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English