24.12.2016 20:13 Osmanlıspor'da Çaykur Rizespor hazırlıkları tamamlandı

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanına oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanına oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.



Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Öğlen saatlerinde Ankara'dan hava yoluyla Trabzon'a geçen ve Trabzon'dan da kara yoluyla Rize'ye ulaşan mor-sarılı ekip, akşam saatlerinde son antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra isabetli pas çalışmasına geçen Başkent ekibi, 7'ye 2 top kapma oyununun ardından saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

