Osmanlıspor Beşiktaş maçı geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaştı.

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Osmanlı Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN SPORTS

SAKATLAR: Engin, Tugay, Pinto (Osmanlı) Caner, Ömer (Beşiktaş)

CEZALI: Musa Çağıran (Osmanlı)

OSMANLISPOR: 0 - 2 :BEŞİKTAŞ

Maç Sonu: Karşılaşmada son düdük çaldı. Beşiktaş Osmanlıspor'u Talisca ve Cenk'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

90+4. dakika: GOL! Adriano serbest vuruşta Cenk'i düşündü ancak savunma araya girdi. Devam eden pozisyonda Atiba rakibinden topu alarak Cenk'i topla buluşturdu. Cenk ceza sahası içinden çektiği şutla topu ağlara gönderdi. Osmanlıspor oyuna bir kez daha başladı. Ceza sahasında topla buluşan Delarge rakibinden sıyrılamadı.

90+3. dakika: Cenk Numan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

90+2. dakika: Osmanlıspor son dakikalarda beraberlik golü için baskı kurmaya çalışıyor.

90+1. dakika: Atiba'yla hava topuna çıkan Mehmet yerde kaldı ve kısa süreli sakatlık geçirdi ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

90. dakika: Mücadelede son dakikalara girilirken tempo iyice arttı. Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

89. dakika: Kerim ceza sahası içinde rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oynayın dedi.

88. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Delarge'nin ortasını savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda Regattin'in şutunu Fabri çıkardı. Osmanlıspor korner kullanacak. Regattin'in kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

87. dakika: Hızlı gelişen Osmanlıspor atağında Delarge'nin sol kanattan yaptığı ortada Webo altı pas içinde topa dokunamadı.

86. dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Numan'a pres yaparak topu kazanan Cenk ceza sahası içinden şutunu çekti. Onun şutu kaleye yönelmedi ye taca çıktı.

85. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu savunmadan geri döndü.

84. dakika: Oğuzhan sol kanatta hareketlenen Kerim'i düşündü ancak Kerim topa yetişemedi ve top dışarıya gitti.

83. dakika: Mehmet savunmanın arkasına koşu yapan Umar'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Fabri'de kaldı.

82. dakika: Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas aynı dakikada 3 kritik kurtarış yaparak Beşiktaş'a ikinci gol şansı tanımadı.

81. dakika: Talisca'nın kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

80. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Talisca'nın vuruşunu kaleci çıkardı. Devam eden atakta Tolgay'ın vuruşunu yine Karcemarskas çıkardı. Daha sonra Oğuzhan'dan pası alan Kerim'in şutunu yine kaleci kurtardı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

79. dakika: Beşiktaş'ta sakatlanan Babel oyuna devam edemiyor. Kerim Frei Babel'in yerine oyuna dahil oldu.

78. dakika: Atiba serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

77. dadika: Pozisyonun ardından Babel sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

76. dakika: Babel orta sahada Lawal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

75. dakika: Osmanlıspor'da Maher yerini Delarge'ye bıraktı.

74. dakika: Tolgay savunmanın arkasına koşu yapan Babel'i topla buluşturmak istedi ancak Avdija Vrsajevic zamanında araya girdi ve topun Babel'e gelmesine engel oldu.

73.dakika: Beşiktaş, Tolgay oyuna girdikten sonra daha ön tarafta daha fazla top tutmaya başladı.

72. dakika: Atiba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

71. dakika: Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

70. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma yerini Tolgay'a bıraktı.

69. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Maher ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

68. dakika: Vaclav Prochazka serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Osmanlısporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

67. dakika: Talisca orta sahada Mehmet'e faul yaptı. Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

66. dakika: Osmanlıspor tehlikeli geldi. Umar Aminu topu taşıdıktan sonra ceza sahasındaki Maher'e pasını verdi. Maher kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından fazla aştı ve top kaleci Fabri'de kaldı.

65. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

64. dakika: Bu kez Osmanlıspor'da oyuncu değişikliği yaşanıyor. Koray çıktı. Lawal oyuna dahil oldu.

63. dakika: Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan çıktı. Andreas Beck oyuna girdi.

62. dakika: Beşiktaş'ta Gökhan Gönül kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek gibi duruyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

61. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu Karcemarskas'ta kaldı. Sonrasında ön alanda pres yapan Beşiktaşlı futbolcular topu kazandı. Devam eden pozisyonda Quaresma'nın ceza sahası içinden çektiği şut üstten dışarıya gitti.

60. dakika: Quaresma serbest vuruşta savunmanın arkasına koşu yapan Babel'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

59. dakika: Quaresma orta alanda Aykut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

58. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

57. dakika: Regattin savunmanın arkasına sarkan Umar'ı topla buluşturdu ancak Umar yine ofsayt pozisyonunda.

56. dakika: Adriano serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

55. dakika: Cenk'e sert bir müdahalede bulunan Numan sarı kart gördü. Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

54. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Umar, Avdija Vrsajevic'in pasıyla sağ kanatta topla buluştu ancak pozisyon ofsayt.

53. dakika: Muhammed Quaresma ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. Osmanlıspor'da sakatlanan Muhammed çıktı. Onun yerine Aykut oyuna dahil oldu.

52. dakika: Muhammed Quaresma ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

51. dakika: İkinci yarıyla birlikte karşılaşmada tempo arttı.

50. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Quaresma rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Onun şutu kalecide kaldı.

49. dakika: Osmanlıspor tehlikeli geldi. Webo'nun sol kanattan yaptığı ortada Umar Aminu ceza sahasında şutunu çekti ancak top kaleye yönelmedi ve taca çıktı.

48. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Vaclav Prochazka Cenk'ten önce kafayı vurdu ve tehlikeyi önledi.

47. dakika: Marcelo Mehmet'e faul yaptı ve sarı kart gördü. Osmanlıspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

45+2. dakika: Regattin'in kullandığı serbest vuruşta Gökhan ön direkte topu karşıladı. Quaresma savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Karcemarskas kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi. Muhammed'in sol kanattan yaptığı ortayı Webo karşıladı.

45+1. dakika: Regattin sağ kanatta yerde kaldı. Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

45. dakika: Pozisyonun ardından Avdija Vrsajevic ve Fabri sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44. dakika: Vaclav Prochazka Koray'a yapılan faulde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra ilerde hareketlenen Webo'yu düşündü ancak Beşiktaş savunması araya girdi.

43. dakika: Muhammed Quaresma'nın müdahalesinin ardından yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

42. dakika: Quaresma Muhammed'e sert bir şekilde faul yaptı ve ardından sarı kart gördü.

41. dakika: Regattin sol kanatta hareketlenen Webo'yu topla buluşturdu. Webo'nun ortasında Fabri kalesini terk ederek rahat bir şekilde topu kontrol etti.

39. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

38. dakika: Beşiktaş'ta serbest vuruş için Quaresma topu arkasına geçti.

37. dakika: Ryan Babel, Avdija Vrsajevic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

36. dakika: Regattin'in kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan ceza sahasındaki Quaresma'yı topla buluşturamadı.

35. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Muhammed'in sol kanattan yaptığı ortayı Marcelo karşıladı. Osmanlıspor sol kanattan korner kullanacak.

34. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan topu taşıdıktan sonra Babel'e pasını verdi. Babel ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

33. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda tüm hatlarıyla topun arkasında.

32. dakika: Osmanlıspor bu dakikalarda çok adamla baskı kurmaya çalışıyor. Beşiktaş ise kaptığı toplarla kontra atak yapmaya çalışıyor.

31. dakika: Regattin'in kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Regattin bir kez daha orta yaptı ancak savunma yine topu uzaklaştırdı.

30. dakika: Avdija Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı orta Tosic'e çarparak dışarıya gitti. Ev sahibi takım sağ kanattan korner kullanacak.

29. dakika: Muhammed savunmanın arkasına koşu yapan Webo'yu topla buluşturmak istedi ancak Gökhan zamanında araya girdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu.

28. dakika: Topla oynama oranları: Osmanlıspor %46 Beşiktaş %54

27. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Muhammed sol kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

26. dakika: Ryan Babel sol kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahasının önündeki Talisca'ya pasını vermek istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

25. dakika: Osmanlısporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

24. dakika: Regattin Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem Ali Palabıyık devam kararı verdi.

23. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Koray ceza sahası dışından şansını denedi ancak top kaleye yönelmedi ve taca çıktı.

22. dakika: Osmanlıspor'da Regattin orta alanda yerde kaldı. Osmanlıspor orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Koray'ın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.

21. dakika: Osmanlıspor oyuna yeniden başladı.

20. dakika: GOL! Oğuzhan'ın pasıyla topla buluşan Talisca ceza sahası dışından şık pleaseyle topu ağlara gönderdi.

19. dakika: Gökhan Gönül sağ kanatta topla buluştuktan sonra önünde hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak Muhammed zamanında araya girdi.

18. dakika: Beşiktaş'ta bu kez Avdija Vrsajevic ile ikili mücadeleye giren Cenk yerde kaldı ancak Cenk sağlık görevlilerine gerek kalmadan ayağa kalktı.

17. dakika: Beşiktaş'ta Marcelo kendi ceza sahası içinde kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

16. dakika: Mehmet serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutunda Fabri rahat bir biçimde topu kontrol etti.

15. dakika: Hava topu mücadelesinde Marcelo Maher'e faul yaptı. Bu kez Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

14. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Marcelo'nun kafayla indirdiği topta Cenk topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt.

13. dakika: Adriano Cenk'i topla buluşturmak isterken top Mehmet'in eline çarptı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

12. dakika: Osmanlıspor'da Umar Aminu ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

11. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan ceza sahasındaki Talisca'yı düşündü ancak top Talisca'nın arkasında kaldı.

10. dakika: Numan sağ kanattan hareketlenen Avdija Vrsajevic'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Fabri'de kaldı.

9. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Marcelo'nun kafa vuruşu kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

8. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca'ya faul yapan Koray sarı kart gördü. Beşiktaş rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

7. dakika: Marcelo serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor. Beşiktaş savunmasından gönderilen uzun pasta topu alan Quaresma sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

6. dakika: Talisca orta sahada Mehmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

5. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında zeminin de etkisiyle iki takım da pas yapmakta zorlanıyor.

4. dakika: Koray'ın serbest vuruşta ileriye doğru gönderdiği top Beşiktaş savunmasında kaldı.

3. dakika: Orta sahada Koray Mehmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

2. dakika: Bu kez Beşiktaş Quaresma ile sağ kanattan gelmek istedi. Onun ortası Muhammed'ten geri döndü.

1. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Umar'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Marcelo karşıladı.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Ankara'da İstiklal Marşımız...

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

Yedekler: Hakan, Szukala, Aykut, Lawal, Erdal, Rusescu, Delarge

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Muhammed, Mehmet, Koray, Aminu, Maher, Regattin, Webo

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Tolgay, Beck, Kerim, Gökhan İnler, Necip

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

Teknik Direktör: Şenol Güneş