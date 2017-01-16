Osmanlıspor Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Osmanlı Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN SPORTS

SAKATLAR: Engin, Tugay, Pinto (Osmanlı) Caner, Ömer (Beşiktaş)

CEZALI: Musa Çağıran (Osmanlı)

OSMANLISPOR: 0 - 1 :BEŞİKTAŞ

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

45+2. dakika: Regattin'in kullandığı serbest vuruşta Gökhan ön direkte topu karşıladı. Quaresma savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Karcemarskas kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi. Muhammed'in sol kanattan yaptığı ortayı Webo karşıladı.

45+1. dakika: Regattin sağ kanatta yerde kaldı. Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

45. dakika: Pozisyonun ardından Avdija Vrsajevic ve Fabri sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44. dakika: Vaclav Prochazka Koray'a yapılan faulde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra ilerde hareketlenen Webo'yu düşündü ancak Beşiktaş savunması araya girdi.

43. dakika: Muhammed Quaresma'nın müdahalesinin ardından yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

42. dakika: Quaresma Muhammed'e sert bir şekilde faul yaptı ve ardından sarı kart gördü.

41. dakika: Regattin sol kanatta hareketlenen Webo'yu topla buluşturdu. Webo'nun ortasında Fabri kalesini terk ederek rahat bir şekilde topu kontrol etti.

39. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

38. dakika: Beşiktaş'ta serbest vuruş için Quaresma topu arkasına geçti.

37. dakika: Ryan Babel, Avdija Vrsajevic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

36. dakika: Regattin'in kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan ceza sahasındaki Quaresma'yı topla buluşturamadı.

35. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Muhammed'in sol kanattan yaptığı ortayı Marcelo karşıladı. Osmanlıspor sol kanattan korner kullanacak.

34. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan topu taşıdıktan sonra Babel'e pasını verdi. Babel ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

33. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda tüm hatlarıyla topun arkasında.

32. dakika: Osmanlıspor bu dakikalarda çok adamla baskı kurmaya çalışıyor. Beşiktaş ise kaptığı toplarla kontra atak yapmaya çalışıyor.

31. dakika: Regattin'in kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Regattin bir kez daha orta yaptı ancak savunma yine topu uzaklaştırdı.

30. dakika: Avdija Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı orta Tosic'e çarparak dışarıya gitti. Ev sahibi takım sağ kanattan korner kullanacak.

29. dakika: Muhammed savunmanın arkasına koşu yapan Webo'yu topla buluşturmak istedi ancak Gökhan zamanında araya girdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu.

28. dakika: Topla oynama oranları: Osmanlıspor %46 Beşiktaş %54

27. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Muhammed sol kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

26. dakika: Ryan Babel sol kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahasının önündeki Talisca'ya pasını vermek istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

25. dakika: Osmanlısporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

24. dakika: Regattin Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem Ali Palabıyık devam kararı verdi.

23. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Koray ceza sahası dışından şansını denedi ancak top kaleye yönelmedi ve taca çıktı.

22. dakika: Osmanlıspor'da Regattin orta alanda yerde kaldı. Osmanlıspor orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Koray'ın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.

21. dakika: Osmanlıspor oyuna yeniden başladı.

20. dakika: GOL! Oğuzhan'ın pasıyla topla buluşan Talisca ceza sahası dışından şık pleaseyle topu ağlara gönderdi.

19. dakika: Gökhan Gönül sağ kanatta topla buluştuktan sonra önünde hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak Muhammed zamanında araya girdi.

18. dakika: Beşiktaş'ta bu kez Avdija Vrsajevic ile ikili mücadeleye giren Cenk yerde kaldı ancak Cenk sağlık görevlilerine gerek kalmadan ayağa kalktı.

17. dakika: Beşiktaş'ta Marcelo kendi ceza sahası içinde kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

16. dakika: Mehmet serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutunda Fabri rahat bir biçimde topu kontrol etti.

15. dakika: Hava topu mücadelesinde Marcelo Maher'e faul yaptı. Bu kez Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

14. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Marcelo'nun kafayla indirdiği topta Cenk topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt.

13. dakika: Adriano Cenk'i topla buluşturmak isterken top Mehmet'in eline çarptı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

12. dakika: Osmanlıspor'da Umar Aminu ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

11. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan ceza sahasındaki Talisca'yı düşündü ancak top Talisca'nın arkasında kaldı.

10. dakika: Numan sağ kanattan hareketlenen Avdija Vrsajevic'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Fabri'de kaldı.

9. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Marcelo'nun kafa vuruşu kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

8. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca'ya faul yapan Koray sarı kart gördü. Beşiktaş rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

7. dakika: Marcelo serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor. Beşiktaş savunmasından gönderilen uzun pasta topu alan Quaresma sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

6. dakika: Talisca orta sahada Mehmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

5. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında zeminin de etkisiyle iki takım da pas yapmakta zorlanıyor.

4. dakika: Koray'ın serbest vuruşta ileriye doğru gönderdiği top Beşiktaş savunmasında kaldı.

3. dakika: Orta sahada Koray Mehmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

2. dakika: Bu kez Beşiktaş Quaresma ile sağ kanattan gelmek istedi. Onun ortası Muhammed'ten geri döndü.

1. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Umar'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Marcelo karşıladı.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Ankara'da İstiklal Marşımız...

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

Yedekler: Hakan, Szukala, Aykut, Lawal, Erdal, Rusescu, Delarge

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Muhammed, Mehmet, Koray, Aminu, Maher, Regattin, Webo

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Tolgay, Beck, Kerim, Gökhan İnler, Necip

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

Teknik Direktör: Şenol Güneş