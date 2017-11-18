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Osmanlı Mirası masaya yatırılıyor
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Osmanlı Mirası masaya yatırılıyor

Osmanlı Mirası, İstanbul'da masaya yatırılacak.

Osmanlı Mirası, İstanbul'da masaya yatırılacak.
Osmanlı arşivleri ışığında Ermeni tehciri, Lozan Antlaşması ve Ortadoğu konularında dünyaca ünlü akademisyenlerin katılımıyla '2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi' düzenlenecek. 20 Kasım Pazartesi günü saat 09.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Devlet Arşivleri Genel Müdürü Profesör Doktor Uğur Ünal ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan da katılacak.

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