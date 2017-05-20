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'Osmanlı İmparatorluğu Türklerin imparatorluğudur'
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'Osmanlı İmparatorluğu Türklerin imparatorluğudur'

9. Kitap Fuarı kapsamında Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Türklerin Altınçağı' isimli konferans gerçekleştirdi. Ses yapan gençlere sitem eden Ortaylı, 'Bunlara biraz pop konseri verin' dedi.

9. Kitap Fuarı kapsamında Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türklerin Altınçağı" isimli konferans gerçekleştirdi. Ses yapan gençlere sitem eden Ortaylı, "Bunlara biraz pop konseri verin" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu 9.Kitap Fuar'ının bir konuğu da Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. "Türklerin Altınçağı" isimli bir konferans gerçekleştiren Prof. Dr. Ortaylı Kocaelili sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yahya Kaptan Konferans Salonu'nda yapılan konferansta Prof. Dr. Ortaylı Türklerin ve Türkçenin tarihiyle ilgili önemli noktalara değindi.
Konuşmasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Türklerin imparatorluğu olduğu vurgusunu yapan Prof. Dr. Ortaylı, "Türklüğü dil olarak idare olarak medeniyet olarak kitle ile temasta en iyi yerleştiren en mükemmel devlet Osmanlıdır, bunu bilin. Bugün garip bir şekilde bir milliyetçilik çıkmış 'Osmanlı Türk değil, Türklerin düşmanı Türklük, ta 2000 sene evvel var sonra yok' Ee o zaman nasıl yaşadın? 2000 sene arada cıvıma olursa kalır mı millet bunu nasıl izah edeceksin? Bu tip bir tarih yaklaşımı çok yanlıştır. Osmanlı İmparatorluğu Türklerin imparatorluğudur. Adının 'hanedan' adını taşıması mensubu olduğumuz İslam dünyasında bir adettir hep kurucu hanedanın ismiyle anılır devlet" dedi.
Harf Devrimi ve Osmanlıca ile ilgili konulara da değinen Prof. Dr. Ortaylı, "Dil üzerinde konuşurken harf devrimine hücum etmenin hiçbir manası yok, çünkü; O bir zaruriyetin doğurduğu bir değişikliktir. Oturursunuz Osmanlıca öğrenirsiniz, 15 günlük bir faaliyettir. Biraz merakınız biraz sabrınız varsa öğrenirsiniz. Ama bizim millette bu merak ve sabır yoksa, o işi öğrenmektense kahvehane köşesinde oturup dedikodu yapmayı tercih ediyorlar. Çok ayıp bir görünüm. Böyle çalışmayan tembel insanlar vardır" şeklinde düşüncelerini ifade etti.
Eski metinlerin Türk Tarihi açısından önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye çok büyük bir eski metin katliamı içindedir. Bunların sorumlusu harf devrimi değildir. Tabi ki dil meselelerimizde çok büyük problemler vardır. Dilcilerimiz dil bilmezler, normal olarak bir filoloğun birkaç tane dil bilmesi lazım, bu bir deha meselesi değil bir aptal da bunu öğrenebilir"diye konuştu. Ayrıca bu konuda ki eksikliklere de değinen Prof. Dr. Ortaylı "Maalesef bizi kaydeden adamlar Çinliler ve Çinlilerin kayıt sistemleri siloloji maalesef klasik latin medeniyeti kadar mükemmel ve ulaşılabilen bir şey değil. Kaldı ki bizim bugün ki Türklerin çok büyük silologları yok" şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Ortaylı, eski eserlerin sadeleştirilmesiyle ilgili yanlışlara da değinerek, "Ayıp bir şey artık, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanları sadeleştirilmez. Eğer bu sadeleştiriliyor ise bazı yayınevleri bunu yapıyorsa, çok kusura bakmayın milletin ahmaklığından istifade ederek para kazanıyorlar başka bir şey değil. Yani 'Siz aptalsınız, sizin aklınız ermez kardeşim bak ne güzel sadeleştirdim' diyor, sadeleştirdiği metinin o adamla alakası yok, çok büyük saygısızlık işin tadını kaçırıyorsunuz" dedi.
Konferans esnasında sitem etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Genç yazarlara kitap imzalatmak için stant önünde bekleyenlerin uzun süre bağırışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Prof. Dr. Ortaylı, "Bu çocuklara biraz pop konseri verirseniz, bu gürültüyü yazarlara yapmazlar ben şahsen rahatsız oldum. Pop konseri vereceksiniz, belediyelerin dikkat etmesi gereken bir şey. Çağırırsınız buraya pop yıldızlarını hem dinlerler hem bağırırlar, yazarlar gününde de böyle gürültü olmaz o zaman" şeklinde konuştu.
Konferansın ardından imza alanına geçen Prof. Dr. İlber Ortaylı, uzun kuyrukların oluştuğu stantta kitaplarını imzaladı.

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