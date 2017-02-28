Osmanlı eserleri Paris'te müzayedede

Osmanlı dönemine ait gümüş tütün tabakası takımı, sedef ve mercan kakmalı gümüş el aynası ve iki kemer, Paris'te müzayedede satışa sunuldu.

Osmanlı dönemine ait gümüş tütün tabakası takımı, sedef ve mercan kakmalı gümüş el aynası ve iki kemer, Paris'te müzayedede satışa sunuldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Osmanlı Eserleri müzayedede satışı konuldu. Antika değerinde satışa konulan, 20'nci asra ait gümüş tütün tabakasının üzerinde Sultanahmet Camii figürü, diğer tütün tabaka takımında benzer süslemeler yer alıyor. 7 farklı parçadan tütün tabakası takımı 380 Euro'dan açık arttırmaya konuldu. Satışa çıkarılan eserler arasında Osmanlı dönemine ait gümüş ve sedef kakmalı kadın kemeri, mercan işlemeli el aynası da bulunuyor. Her biri 390 Euro'dan satışa konulan Osmanlı dönemine ait iki farklı kemer, Osmanlı dönemine ait gümüş ve sedef kakmalı kadın kemeri diğer kemer ise mercan işlemeli onu kadın el aynası da aynı mercan işlemeleri olarak satışa konuldu. Her biri 390 Euro'dan satışa konulan 20'nci asra ait bu 2 farklı kemerin ismi açıklanmayan özel bir koleksiyoncu tarafından satışa sunulduğu belirtildi.

(Tansu Sarıtaylı / İHA)