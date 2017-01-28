Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718. yıl dönümü etkinliği

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718'inci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718'inci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718'inci yıl dönümünün kutlandığı Osmanlı Haftası kutlamaları çerçevesinde Atatürk Alanı'nda Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir anma etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başlayan programa yoğun ilgi olurken, alanda bulunanlar 3 bin kişilik pilav ve ayran alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Burada bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Gürsoy, "Bugün ecdadımızın adalet ve insan sevgisi anlayışını sürdürmeye devam ediyoruz. Hakkı, adaleti, hukuku, Allah'a kul olmayı, peygamberin sünnetine uymayı kendisine prensip edinmiş olan, dünyaya adalet dağıtan ve Avrupa'ya gittiğinde 'Kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim' diyen oradaki insanlara adaleti, barışı ve kardeşliği getiren muhteşem devletin torunları olarak ecdadımızın bu anlayışını dünya döndükçe sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



TOKAT'TA DA KUTLANDI

Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Osmanlı Haftası Etkinlikleri cuma namazından sonra düzenlenen kortejle başladı. Mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, ilçe protokolü, 15 Temmuz gecesi tankın önüne yatan Metin Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl 34'üncü Osmanlı Padişahı 2'inci Abdülhamid temasıyla yapılan 3'üncü Osmanlı Haftası Etkinliği'nin açılış töreni mehter takımının konseri ve Erbaa Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından mizansen gösterisiyle başladı.

Osmanlı Haftası Etkinlikleri'ni geçmişi anmak ve anlamak için düzenlediklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım "Bu programın duyuruları yapıldığı günden bu güne birçok genç kardeşim, birçok hanımefendi, beyefendi 'Çok güzel bir iş yapıyorsunuz, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum' dediler. Ama bazıları dediler ki 'Neden böyle bir etkinlik yapıyorsunuz, neden Osmanlı'yı anıyorsunuz?' diye de bize sordular. Osmanlı'yı anlamak kendini anlamak demek bizim için. Nasıl ki elmasların içinde en değerlisi kaşıkçı elmasıysa en değerli medeniyet Osmanlı medeniyetidir. En değerli topraklar hangi topraklar? Anadolu topraklarıdır. İşte o yüzden biz de dedik ki Osmanlı'yı analım, Osmanlı'yı anlayalım dedik. Biz 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık veya 500 yıllık bir toplum değiliz. Bizim kökümüze baktığınız zaman Cumhuriyet'e de dayanır, Osmanlı'ya da dayanır, Selçuklu'ya da dayanır, Orta Asya'ya da dayanır. Bugünleri okuyabilmemiz için bunları bilmemiz gerekiyor. Bugünün Türkiye'sini anlamamız için köklerimizi görmemiz gerekiyor" dedi.

2'inci Abdülhamid'in anıldığı bir programa geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Metin Doğan "15 Temmuz gecesi benim amacım o tankları durdurmak falan değildi. Benim amacım insanların şoka girmiş olduğunu düşündüğüm için o insanları hızlı bir şekilde sokağa dökmek istedim. Sokağa dökmek için de canlı yayında paletlerin altında birinin ezilmesi gerektiğine inandım. O kişi ben olmak istedim. Eylemimi o yüzden yaptım" diye konuştu.

Ulu Hakan Abdülhamid Han'a Mektup Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından etkinlik alanına kurulan çadırda ikramlar ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Geleneksel okçuluk gösterilerinin ardından açılış programı sona erdi. Osmanlı Haftası Etkinlikleri'nin Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.

(Bekir Koca / İHA)