09.09.2017 15:14 Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehidin yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi ve eşi el ele tutuşarak birbirlerine destek olurken, şehidin kardeşi Merve Kök, 'Emanetine sahip çıkacağız abim' diyerek ağıt yaktı. Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehidin yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi ve eşi el ele tutuşarak birbirlerine destek olurken, şehidin kardeşi Merve Kök, "Emanetine sahip çıkacağız abim" diyerek ağıt yaktı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Devlik Tepe bölgesinde bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, 2 askeri personel yaralanmıştı. Operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilen Astsubay Mustafa Sefa Kök (25) tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Şehit Astsubay Kök'ün cenazesi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye bağlı Dervişiye köyüne getirilerek, köy mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin hamile eşi Yasemin Kök, annesi Döndü Kök, baba Reha Kök ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin annesi ve eşi el ele tutuşarak birbirlerine destek oldu. Şehidin tabutuna sarılan kardeşi Merve Kök ise "Emanetine sahip çıkacağız abim" diyerek ağladı.

Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından kıldırılan namazın ardından helallik alındıktan sonra şehit Astsubay Mustafa Sefa Kök'ün naaşı köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Törene askeri ve mülki erkanın yanı sıra çok sayıda Osmaniyeli vatandaş katıldı.

Şehit Astsubay Mustafa Sefa Kök'ün 5 yıldır görevde olduğu ve 2 ay önce Bingöl'de göreve başladığı, eşinin 8 aylık hamile olduğu ve evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi

(Umutcan İşledici - Resul Özdil/İHA)

