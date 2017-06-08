Osmaniye'de GSM vericisine bombalı saldırı

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Antentepe mevkisinde bir GSM firmasının vericisinin yanına konulan bomba patlatıldı. Jandarma ekipleri, olay yerinde tespit edilen diğer 2 patlayıcının imhası için çalışma başlattı.

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Antentepe mevkisinde bir GSM firmasının vericisinin yanına konulan bomba patlatıldı. Jandarma ekipleri, olay yerinde tespit edilen diğer 2 patlayıcının imhası için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası Antentepe mevkisinde sabaha karşı bir GSM firmasına ait vericinin direğinin yanında patlama meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, patlayıcının direğin çevresindeki tel örgülere zarar verdiğini belirledi. Yapılan incelemede direğin bulunduğu yere 2 bomba daha konulduğu tespit edildi. Ekipler, bombaların imhası için çevre güvenliği alarak çalışma başlattı.

(Kasım Karadağ/İHA)