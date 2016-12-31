31.12.2016 09:30 Osmaniye'de elektrik kesintisi

Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçelerinde pazartesi günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek. Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçelerinde pazartesi günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Ocak Pazartesi günü, Merkez ilçeye bağlı Esenevler ve Rahime Hatun mahallelerine 09:00-14:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

