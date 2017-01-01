01.01.2017 02:29 Osmangazi Köprüsü geçişlerinde indirimli fiyat başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasından sonra geçiş ücreti 89 TL'den 65,65 TL'ye düşürülen Osmangazi Köprüsü'nde indirimli fiyat uygulaması başladı. İndirimli fiyat sürücülerin yüzünü güldürdü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasından sonra geçiş ücreti 89 TL'den 65,65 TL'ye düşürülen Osmangazi Köprüsü'nde indirimli fiyat uygulaması başladı. İndirimli fiyat sürücülerin yüzünü güldürdü.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın son dakika yaptığı açıklama ile Osmangazi Köprüsündeki fiyat indirimi gece yarısı uygulanmaya başladı. Köprü hizmete girdikten sonra 89 TL olarak uygulanan otomobillerde yılbaşı gecesi 00:00 itibarı ile indirimli fiyat uygulaması başladı. Osmangazi Köprüsü'nde gece yarısından başlayan indirimli fiyat sürücüleri memnun etti. Yılbaşı gecesi köprü geçişinde fiyatın indirimli olduğunu gören sürücüler hem şaşırıp hem de sevindiler. Bazı sürücüler daha önce fiyatın yüksek olmasından dolayı feribotu kullandığını belirterek, artık yeni fiyat ile birlikte köprüyü kullanacaklarını ifade ettiler.

Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasından sonra Osmangazi Köprüsündeki gişe görevlileri tam yılbaşı gecesi sayaçlarında yeni fiyatı uygulamaya başladı.

(Musa Öztürk / İHA)

