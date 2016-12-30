30.12.2016 15:00 Osmangazi'den Tiyatro Okulu

Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, tiyatro sevdalılarını sahneyle buluşturuyor. Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, tiyatro sevdalılarını sahneyle buluşturuyor.



Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Tiyatro Okulu'nda dersler Devlet Tiyatrosu sanatçısı Arzu Tan Bayraktutan ve Pedagog Dramaturg Nurdan Özgür eğitmenliğinde yapılacak. 14-16 yaş ve 17-25 yaş gençlik grubu ile 25 yaş üstü yetişkin grubu olmak üzere üç farklı kurda gerçekleşen dersler Mayıs ayına kadar sürecek. Eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanacak olan katılımcılar kazanım ve yeteneklerini bir gösteri ile sergileyecek.



Belediye olarak kültür ve sanata büyük önem verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar "Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Osmangazi Belediyesi olarak klasik hizmetlerin dışında kültür sanat faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Belediyemiz bünyesinde 7 kültür sanat merkezimiz var. Bu merkezlerde haftanın her günü farklı etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Osmangazi Meslek Edinme Kursları'nda çeşitli sanat eğitimleri veriyoruz. Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu'nda da katılımcılara Türk ve dünya tiyatro tarihi, sahne bilgisi, doğaçlama, drama, rol ve mimik, beden dili, diksiyon başlıkları altında ayrıntılı dersler vererek yeni yetenekler keşfedilmesini sağlıyoruz" dedi.

