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Osmangazi'den bilinçli tüketici rehberi
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Osmangazi'den bilinçli tüketici rehberi

Osmangazi Belediyesi, yeni çıkan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için kitapçık hazırladı. Alışverişe çıkan vatandaşlara kitapçıkları dağıtan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 'Amacımız, vatandaş ve esnafın, kanunların kendilerine verdiği haklar bağlamında farkındalıklarını arttırmaktır' dedi.

Osmangazi Belediyesi, yeni çıkan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için kitapçık hazırladı. Alışverişe çıkan vatandaşlara kitapçıkları dağıtan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Amacımız, vatandaş ve esnafın, kanunların kendilerine verdiği haklar bağlamında farkındalıklarını arttırmaktır" dedi.

Osmangazi Belediyesi, 'bilinçli tüketici rehberi' isimli kitapçıklar ile vatandaşları, tüketici hakları ve alışverişte karşılaştıkları sorunlarda nereye başvuru yapacakları konusunda bilgilendirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kapalıçarşı'ya alışverişe gelen vatandaşlara hazırlanan kitapçıklardan dağıtarak tüketicilerin hangi haklara sahip olduklarını anlattı. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u hakkında vatandaşları bilgilendirmek adına çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Dündar, 2017 yılı sonuna kadar 50 bin kitapçık dağıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Hazırlanan el kitapçığının bütün çarşılarda zabıta personeli tarafından vatandaşlara dağıtılacağını belirten Dündar, "Bizim ahilik geleneğimizde esnaf ve müşteriler arasında her zaman güzel bir ticari ilişki olmuştur. Esnafımız müşterileri velinimet olarak görmüştür. Günümüzde ticaret hayatında satıcı ve tüketici arasında küçükte olsa bazen sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntıların üstesinden gelmek adına da yasal düzenlemeler yapıldı. Biz de yapılan bu yasal düzenleme konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına el kitapçıkları hazırladık. Bu projeyi, Tüketicileri Koruma Derneği ile ortaklaşa yapıyoruz. Tüketici haklarının korunması konusunda belediyelere de yetki ve görevler verilmiştir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına biz de çalışmalar yürütüyoruz. Bizlerin esnaflık geleneği bu tarihi çarşılarda doğdu. Osmanlı ekonomisinin temelleri buralarda atıldı. Esnafımız ve vatandaşlarımız da bu tarihi gelenek ile yoluna devam ediyor" diye konuştu.

Tüketicileri Koruma Derneği Genel Başkanı Nejdet Filizoğlu da, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile güvenle alışverişini yapabilecek bir tüketici kavramı oluşturuldu. Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlanan kitapçıklar aracılığı ile de bu kanunun tüm maddelerinin tüketicilere nasıl yansıtıldığı, esnaf ve tüketicinin haklarını nerede ve nasıl kullanabileceği gibi konularda bilgilendirme yapıyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı bu çalışmasından dolayı kutluyorum" açıklamasını yaptı.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım ise, tarihi çarşılardaki ahilik geleneğinin asırlardır sürdürüldüğünü belirterek, "Esnaflar olarak öğrendiğimiz ve uyguladığımız bir anlayış var ki o da müşteri bizim velinimetimizdir. Yasalarla müşterilerimizin ve tüm tüketicilerinin haklarının korunması arzu ettiğimiz bir konu. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da bu boşluğu doldurdu. Tüketicileri çıkan bu kanun hakkında bilgilendirmek adına Osmangazi Belediyesi ve Tüketicileri Koruma Derneği tarafından hazırlanan kitapçıkları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bizler için müşterilerimiz her şeyden kıymetlidir. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağladığı için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
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