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Osmangazi'de 480 kişilik ekip karla mücadele ediyor
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Osmangazi'de 480 kişilik ekip karla mücadele ediyor

Bursa'da şiddetini artıran kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçen Osmangazi Belediyesi, yolların ulaşıma kapanmaması hummalı bir şekilde çalışıyor. Ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Mustafa Dündar, '300'ü temizlik, 180'i de fen işleri olmak üzere toplam 480 kişilik ekibimiz kar kürüme araçları, kepçe, greyderin yanı sıra, çarşı ve sokaklarda küreklerle karla mücadele çalışmalarımızı 24 saat kesintisiz şekilde sürdür' dedi.

Bursa'da şiddetini artıran kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçen Osmangazi Belediyesi, yolların ulaşıma kapanmaması hummalı bir şekilde çalışıyor. Ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Mustafa Dündar, "300'ü temizlik, 180'i de fen işleri olmak üzere toplam 480 kişilik ekibimiz kar kürüme araçları, kepçe, greyderin yanı sıra, çarşı ve sokaklarda küreklerle karla mücadele çalışmalarımızı 24 saat kesintisiz şekilde sürdür" dedi.

Önceki gün başlayan ve aralıksız şekilde devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde cadde ve sokakların kardan kapanmaması için çalışıyor. Uludağ yolu, çarşı bölgesi ve ara sokaklarda ekiplerin yürüttüğü çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yoğun kar yağışı ile birlikte hayatın olumsuz etkilenmemesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ana caddeleri açık tutmak için Osmangazi'nin 16 farklı bölgesinde 60'ar kişilik ekiplerimiz 20 iş makinası ve 10 kamyon ile 3 vardiya şeklinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor. Özellikle hastanelerimizin önlerini, acil girişlerini açık tutulmasına büyük özen gösteriyoruz" dedi.

Uludağ yolundaki karla mücadele çalışmalarını yerinde denetleyerek, karla mücadele çalışması yürüten ekiplere yiyecek veren Başkan Mustafa Dündar, özel araçları ile Uludağ'a çıkan vatandaşlarla da zaman zaman sohbet etti. Ardından ara sokalar ile çarşı bölgesindeki kar temizleme çalışmalarını denetleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip alışveriş yaptı. Önceki gün başlayan ve akşam şiddetini artıran yoğun kar yağışı ile birlikte, ekiplerin teyakkuza geçirildiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Cadde ve sokakların dışında çarşımızı da ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarımızla görüştük. Yoğun yağışa rağmen çarşılarımız açık, vatandaşlarımız alışverişlerini rahat şekilde yapabiliyor. Çarşı bölgesinde, kaldırımlarda ve ara sokaklarda temizlik müdürlüğüne bağlı 300 personelimiz kar temizleme çalışmalarını yürütüyor" dedi.

Osmangazi'de ana arterlerin ulaşıma açık olduğunu belirterek, vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda ikaz eden Başkan Mustafa Dündar, "Şu an itibariyle Osmangazi'mizde bir sıkıntı yok, normal hayat devam ediyor. Bizler bu çalışmaları yaparken vatandaşlarımızdan da, zincirsiz, kar lastiksiz yola çıkmamalarını rica ediyoruz. Bu şekilde trafiğe çıkan vatandaşlarımız, zaman zaman ekiplerimizin çalışmalarını da engelliyor. Osmangazi sınırları içerisindeki tüm ana arterlerimiz açık durumda" diye konuştu.
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