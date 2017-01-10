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Osman Özköylü: 'Hedef Play-Off değil'
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Osman Özköylü: 'Hedef Play-Off değil'

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligin ikinci yarısına Play-Off gibi umutlarla çıkmadıklarını belirterek, 'Kimseyi kandırmak istemiyoruz. Hedefimiz bulunduğumuz yerden yukarılara tırmanmak' dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligin ikinci yarısına Play-Off gibi umutlarla çıkmadıklarını belirterek, "Kimseyi kandırmak istemiyoruz. Hedefimiz bulunduğumuz yerden yukarılara tırmanmak" dedi.

TFF 1. Lig'in 2. yarısına Antalya'da kamp yaparak hazırlanan Samsunspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü transferler ve hedefler hakkında açıklamalarda bulundu. Konyaspor'dan 2 futbolcuyu takıma dahil ettiklerini belirten deneyimli teknik adam, "En son olarak Konyaspor'dan Abdulkerim Bardakçı ve Vedat Bora ile anlaştık. Kampımıza katıldılar. Nijeryalı Abu Azeez'i halen deniyoruz. İlk etapta da Altınordu'dan Göksü Türkdoğan, Göztepe'den Kone ve Altınordu'dan Kenan Karışık takımımıza katıldı. Mevcut kadrodan ayrılan oyuncu şu anda yok. Mehmet Çakır ile ilgili bize bir teklif gelmedi. Transferle alakalı görüşmeler devam ediyor. Anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular var. Yabancı oyuncularla anlaşmak zor oluyor. Ülkede yaşanan sıkıntılardan dolayı oyuncuları buraya getirmek anlamında çok ciddi sıkıntılarımız var. Ya da ekonomik olarak rakamlar bizi zorluyor. Doğru kararlar verip iyi işler yapmak istiyoruz. 1 ya da 2 yabancı oyuncu daha alacağız. Yabancı transferi hakkımızı ön bölgede kullanacağız. Savunmaya 1 tane daha yerli oyuncu alacağız" dedi.

"4-5 oyuncuyla transferi kapatacağız"

Kiralık oyuncuların opsiyon hakkının Samsunspor'da olduğunu vurgulayan Osman Özköylü, "4 veya 5 oyuncu daha alarak transferi kapatmayı düşünüyoruz. Kimse elindeki oyuncuyu vermek istemiyor. Bizim de ihtiyacımız var. Bu seneyi istediğimiz gibi kapatalım diye bazı futbolcularla kiralık olarak anlaşıyoruz. Vedat ile Abdulkerim'i kiraladık ama opsiyonları bizim elimizde. Gelecek sene de kullanabiliriz. Öncelik hakkı Konyaspor tarafından bize verildi" diye konuştu.

"Play-Off gibi büyük bir umutla çıkmıyoruz"

Play-Off gibi bir umutlarının olmadığının altını çizen Özköylü, "Bizim hedefimiz, bulunduğumuz yerden yukarılara doğru çıkmaktır. Kimseye büyük hedefler sunma şansımız yok. Zor bir dönemdeyiz. Anlaştığımız oyuncuların çoğu da hazır değil. İlk maçta yeni transferlerden 1 ya da 2 tanesini ancak oynatabileceğiz. Daha gelmeyen ve gelecek oyuncularımız var. Bizim tüm kadronun hazır olması için en az 1 aya ihtiyacımız var. Play-Off gibi bir şey kesinlikle telaffuz etmiyorum. Biz kendi haddimizi bileceğiz. Mümkün olduğu kadar sıralamada yukarı çıkmaya çalışacağız. Düşme potasından mümkün olduğu kadar yukarı sıralara çıkmak istiyoruz. Play-Off gibi büyük bir umutla çıkmıyoruz. Böyle yaparsak herkesi kandırmış oluruz. Her takım kuvvetli ve çok iyi transferler yaptı. Bizim ana hedefimiz bu sene ligde kalıcı olup iyi bir yer edinmektir. İlk 4 maçlık süreç bizim için zor. Yeni gelen oyuncuların birçoğu takımlarında oynamadan ya da az oynayarak geldiler. Bu oyuncuların takıma katılması 3-4 haftayı bulacak. Bizimle kamp da yapmadılar. Bu oyuncuları yavaş yavaş takıma katacağız. Bu süreçte alınacak sonuçlar kimseyi tedirgin etmesin. Biz en iyi sonuçları almaya çalışıp minimum hasarla bu süreci kapatmaya çalışacağız. Takım oturduktan sonra daha iyi futbol ile daha iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
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