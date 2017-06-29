Osman Göçen'den bronz madalya

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında mücadele eden Türk sporculardan Osman Göçen, erkekler serbest stil 84 kiloda bronz madalya kazandı.
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında mücadele eden Türk sporculardan Osman Göçen, erkekler serbest stil 84 kiloda bronz madalya kazandı. Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen şampiyonanın 2. gününde yapılan erkekler serbest stil müsabakaları sona erdi. 84 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Osman Göçen, 3'üncülük maçında karşılaştığı Moldovalı Pavel Untila'yı sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 120 kiloda ise Onur Alkanoğlu, Polonyalı Jakub Brylewski'ye karşı çıktığı bronz madalya mücadelesinde önde götürdüğü maçı kaybetti ve Avrupa beşincisi oldu.
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