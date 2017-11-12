Osman Baydemir gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. THY'nin TK-1662 sefer sayılı uçağıyla saat 16.45'te Almanya'nın Hamburg kentinden Atatürk Havalimanı VIP salonuna gelen Baydemir hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.
Baydemir'in buradaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
Urfa'nın Birecik ilçesinde Nevruz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle açılan davanın 9 Kasım'da görülen duruşmasında, Baydemir hakkında ifadesi alınmak üzere “yakalama kararı” çıkarıldı.