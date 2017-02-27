Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Oscar Ödülleri'nde skandal! Verdikleri ödülü böyle geri aldılar...
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Oscar Ödülleri'nde skandal! Verdikleri ödülü böyle geri aldılar...

89. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Finalde bir skandala imza atarak yanlış filmi sahneye davet ettiler.

En iyi film Oscarı yanlışlıkla La La Land'e verildi. Filmin asıl kazanının Moonlight olduğu açıklandı. Yanlışlığın ödül isminin verildiği zarfların karıştığı için olduğu iddia edildi. Ajanslar ödül olan filmin Moonlight olarak düzeltirken, yapılan hata sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ÖDÜLÜ GERİ ALDILAR

La Land Land ekibi ödülü almak için sahneye dahi çıktı. Ancak daha sonra bir karışıklık olduğu belirtilerek, Moonlight ekibi sahneye çağrıldı.

İŞTE 2017 OSCAR'IN KAZANAN OYUNCULARI VE FİLMLERİ

En iyi kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin oldu. Farhadi, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı.

En iyi film:

The Moonlight

2017 Oscar ödüllerini kazananlar

En iyi kadın oyuncu

Emma Stone (La La Land)

2017 Oscar ödüllerini kazananlar

En iyi erkek oyuncu

Casey Affleck (Manchester By The Sea)

En iyi yönetmen

Damien Chazelle (La La Land)

En iyi orijinal senaryo

Manchester by the Sea

En iyi uyarlama senaryo

Moonlight

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Mahershala Ali, Moonlight

2017 Oscar ödüllerini kazananlar

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, Fences

En İyi Yabancı Film:

The Salesman, İran

En İyi Belgesel:

O.J: Made in America

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Suicide Squad

En İyi Kostüm:

Fantastic Beast and Where to Find Them

En İyi Ses Kurgusu:

Arrival

En İyi Ses Miksajı:

Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Piper

En İyi Animasyon Filmi:

Zootopia

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

La La Land

En İyi Görsel Efekt:

The Jungle Book

En İyi Film Kurgusu:

Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Belgesel:

The White Helmets

En İyi Kısa Film:

Sing

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):

La La Land

En İyi Film Müziği:

La La Land

En İyi Orjinal Şarkı:

City Of Stars, La La Land

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Av yasağı başladı
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Muslera rekor için sahaya
Muslera rekor için sahaya
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Av yasağı başladı
Av yasağı başladı
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
'Yeni sistem bize asıl Cumhurbaşkanımızdan sonra lazım'
'Yeni sistem bize asıl Cumhurbaşkanımızdan sonra lazım'
Köşk'te kritik görüşme
Köşk'te kritik görüşme
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
150 metrelik uçuruma yuvarlandı: Cesedi 1 gün sonra bulundu
150 metrelik uçuruma yuvarlandı: Cesedi 1 gün sonra bulundu
Menderes'in hatırasıydı: Bakan Eroğlu sahip çıktı
Menderes'in hatırasıydı: Bakan Eroğlu sahip çıktı
15 Temmuz'un çizgi filmi yapıldı
15 Temmuz'un çizgi filmi yapıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English