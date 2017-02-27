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Oscar'lar sahiplerini buldu: Törende tarihi skandal !
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Oscar'lar sahiplerini buldu: Törende tarihi skandal !

Oscar'lar sahiplerini buldu. Gecede 'En iyi film' yanlış anons edildi.

Oscar'lar sahiplerini buldu. Gecede 'En iyi film' yanlış anons edildi.
Californiya'da Dolby Tiyatrosundaki 89'uncu Akademi Ödülleri gecesine La La Land damga vurdu. 14 dalda aday olan film, 6 ödül kazandı. Törende tarihi bir de skandal yaşandı. 'En iyi film' önce La La Land olarak anons edildi, ardından ise ödülü Moonlight'ın kazandığı açıklandı. En İyi Erkek Oyuncu Casey Affleck, En İyi Kadın Oyuncu Emma Stone, En iyi yönetmen de La La Land'le Damien Chazelle oldu. İşte kazananlar:
En iyi film: Moonlight
En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (La La Land)
En iyi erkek oyuncu: Casey Affleck (Manchester By The Sea)
En iyi yönetmen : Damien Chazelle (La La Land)
En iyi orijinal senaryo: Manchester by the Sea
En iyi uyarlama senaryo: Moonlight
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Moonlight)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis (Fences)
En İyi Yabancı Film: The Salesman (İran)
En İyi Belgesel: O.J: Made in America
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad
En İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find Them
En İyi Ses Kurgusu: Arrival
En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge
En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper
En İyi Animasyon Filmi: Zootopia
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La Land
En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book
En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge
En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets
En İyi Kısa Film: Sing
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land
En İyi Film Müziği: La La Land
En İyi Orijinal Şarkı: City Of Stars (La La Land)

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