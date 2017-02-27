Oscar'lar sahiplerini buldu: Törende tarihi skandal !
Oscar'lar sahiplerini buldu. Gecede 'En iyi film' yanlış anons edildi.
Oscar'lar sahiplerini buldu. Gecede 'En iyi film' yanlış anons edildi. Californiya'da Dolby Tiyatrosundaki 89'uncu Akademi Ödülleri gecesine La La Land damga vurdu. 14 dalda aday olan film, 6 ödül kazandı. Törende tarihi bir de skandal yaşandı. 'En iyi film' önce La La Land olarak anons edildi, ardından ise ödülü Moonlight'ın kazandığı açıklandı. En İyi Erkek Oyuncu Casey Affleck, En İyi Kadın Oyuncu Emma Stone, En iyi yönetmen de La La Land'le Damien Chazelle oldu. İşte kazananlar: En iyi film: Moonlight En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (La La Land) En iyi erkek oyuncu: Casey Affleck (Manchester By The Sea) En iyi yönetmen : Damien Chazelle (La La Land) En iyi orijinal senaryo: Manchester by the Sea En iyi uyarlama senaryo: Moonlight En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Moonlight) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis (Fences) En İyi Yabancı Film: The Salesman (İran) En İyi Belgesel: O.J: Made in America En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad En İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find Them En İyi Ses Kurgusu: Arrival En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper En İyi Animasyon Filmi: Zootopia En İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La Land En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets En İyi Kısa Film: Sing En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land En İyi Film Müziği: La La Land En İyi Orijinal Şarkı: City Of Stars (La La Land)
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