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Oscar'ın yolu Altın Portakal'dan geçiyor
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Oscar'ın yolu Altın Portakal'dan geçiyor

53. Uluslararası Antalya Film Festivalinde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen İranlı yönetmen Asghar Farhadi, 'Satıcı' filmi ile 'En İyi Yabancı Film' ödülünü aldı. Ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren da 2006'da festivale onur konuğu olarak katıldıktan 4 ay sonra En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

53. Uluslararası Antalya Film Festivalinde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen İranlı yönetmen Asghar Farhadi, 'Satıcı' filmi ile 'En İyi Yabancı Film' ödülünü aldı. Ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren da 2006'da festivale onur konuğu olarak katıldıktan 4 ay sonra En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.
Her yıl dünyaca ünlü ödüllü yönetmenlere, yıldızlara ve sinema endüstrisinin profesyonellerine ev sahipliği yapan Uluslararası Antalya Film Festivali, Oscar'a uğurlu geliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" alan İranlı Yönetmen Asghar Farhadi, 89. Oscar Ödülleri'nde Antalya'da gösterimine bizzat katıldığı "Satıcı" filmiyle 'En İyi Yabancı Film' Oscar ödülünün sahibi oldu. Altın Portakal Ödüllü Farhadi'nin, Oscar kazanması Antalya'da sevinçle karşılandı.

TRUMP'I PROTESTO İÇİN TÖRENE KATILMADI
Asghar Farhadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik aldığı vize yasağı kararını protesto ederek Oscar törenine katılmadı. Ödülü Farhadi'yi temsilen İranlı astronot Anousheh Ansari aldı. Farhadi, törende okunan mesajında, "Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Bugün burada olmamamın sebebi ülkemdeki insanlara ve insanlık dışı yasalarla aşağılanarak ABD'ye girişleri yasaklanan diğer 6 ülkeye duyduğum saygıdandır" dedi.

OSCAR'IN YOLU ANTALYA'DAN GEÇİYOR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, küresel bir festival haline gelen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin her yıl dünyanın en ünlü film yıldızlarının ve yönetmenlerinin katılımıyla taçlandığını ifade ederek, "Antalya artık Cannes'dan Venedik'e, Sundance'ten Tokyo'ya ve New York'a uzanan dünya festivaller zinciri içinde seçkin bir yere sahip. Festivalimiz, ağırladığımız konuklarımıza uğurlu geliyor. 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verdiğimiz Asghar Farhadi'nin, Oscar alması bizi çok sevindirdi. 43'ncü Altın Portakal Film Festivali ve 2'nci Uluslararası Avrasya Film Festivali'nin onur konuğu ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren da 5 ay sonra gerçekleşen 79'ncu Oscar Akademi Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı. O zaman Oscar'ın yolu Antalya'dan geçiyor demiştim. Bir kez daha bunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kaydetti.

'SATICI' ANTALYA'DA ÇOK BEĞENİLMİŞTİ
Ünlü yönetmen Asghar Farhadi'nin En İyi Yabancı Film Oscar'ını alan Satıcı filmi 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "Dünya Sinemalarından/Panorama" kuşağında gösterilmiş ve Antalyalı izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Antalya'yı dünya film endüstrisinin buluşma noktası haline getirme hedefiyle festival kapsamında oluşturulan Antalya Film Forum'a da katılan Farhadi, Master Class buluşmalarında deneyimlerini sinemaseverler ile paylaşmıştı. Asghar Farhadi, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kapanış töreninde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın elinden almıştı.

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