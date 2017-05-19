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'OSB'lere ödenek ve kredi tahsisinde rahatlayacağız'
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'OSB'lere ödenek ve kredi tahsisinde rahatlayacağız'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'İnşallah bu ay içerisinde bu reform paketini Meclis'ten geçirdiğimizde OSB'lere, sanayi sitelerine ödenek ve kredi tahsisinde rahatlayacağız' dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İnşallah bu ay içerisinde bu reform paketini Meclis'ten geçirdiğimizde OSB'lere, sanayi sitelerine ödenek ve kredi tahsisinde rahatlayacağız" dedi.
Kastamonu'da bu yıl 7. si gerçekleştirilecek olan Kastamonu Ahşap Fuarının açılış törenine katılmak üzere kente gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, açılış öncesinde Valiliği ziyaret ederek Vali Yaşar Karadeniz ile görüştü. Karadeniz'den yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında detaylı bilgiler alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşında çok ciddi katkılarının ve önemli kayıplarda verdiğini belirterek, "Biliyorsunuz 16 Nisan'da bir referandum yaptık, referandumda da 19 Mayıs'ın ruhuna uygun bir şekilde 18 yaşında aday olma imkanını gençlerimize verdik" dedi.
Bakanlıklarını ilgilendiren konuların görüşüleceğini ve önemli kararlar alacaklarını ifade eden Bakan Özlü, "Bugün ki buradaki temaslarımız sırasında vekillerimiz, belediye başkanımız ve valimizle birlikte bakanlığımızı ilgilendiren konularda görüşeceğiz, kararlar alacağız. Bugün Kastamonu için inşallah güzel kararlar alacağız. Sayın Valimizin OSB'ler için talep ettiği destek ve ödenek konusu ile Maslak Sanayi Sitesinin taşınması konusu ile ilgili TBMM gündeminde bulunan üretim reform paketinde, bu yaşanan sıkıntıları çözecek maddelerimiz var. İnşallah bu ay içerisinde bu reform paketini Meclisten geçirdiğimizde OSB'lere, sanayi sitelerine ödenek ve kredi tahsisinde rahatlayacağız. Çünkü bu kanunun amacı sanayilerimizin geliştirilmesidir. Üreticilerimizin desteklenmesidir. Bu bakımdan sunumunda sayın valimizin talep ettiği hususları aşağı yukarı tamamına çözüm olabilecek maddeler reform paketinin içerisinde yer alıyor" diye konuştu.
Bakan Özlü, şöyle konuştu: "Avrupa Birliği IPARD programlarında yer alan tesislerle ilgili konuları özel çalışacağız. İşletme sermayelerinin nasıl sağlanmasına bakacağız" şeklinde konuştu.
Vali Yaşar Karadeniz ise, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırma çalışmalarıyla ilgili ödenek probleminin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Tosya OSM için düşünülen genişleme sahası içerisinde Kızlaryolu Barajı sulama alanının bir kısmının genişleme sahası içerisinde kalması, genişleme sahası içerisinde kalan kısmın Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından projeden çıkartılmasını ayrıca Tosya OSB alanı içerisindeki 39 bin metrekare alanda GES Güneş Enerjisi Santrali Projesi için Enerjisa'ya müracaatta bulunulmuş ancak müracaat reddedilmiştir. Bu konuların gündeme alınmasını istiyoruz. Kastamonu Ticaret Borsasına ait Kastamonu Orman Ürünleri İşleme Entegre Tesisi Kastamonu OSB içerisinde hizmet veriyor. Tesis mevcut proje kapsamında tesis yönetimi ile ilgili kurulan Anonim Şirketi ortaklık yapısı yarı kamu niteliği taşıdığı için KOSGEB'in teşviklerinden yararlanamıyor. Bunun için kanun değişikliğinin düzenlenmesi gerekiyor. Bunun çözülmesini talep ediyoruz"
Bakan Özlü, Valilik ziyaretinin ardından Kastamonu Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile görüştü. Belediye Başkanı Tahsin Babaş'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Özlü, bakanlığından talep edilen konuların görüşüleceğini ve istişare ederek kararlar alınacağını belirtti.
(Vedat Yunus İkizoğlu / İHA)

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