09.09.2017 10:54 'Örümcek Adam' kostümüyle mendil satışını ikiye katladı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen 13 yaşındaki Ali, ailesinin bayramlık olarak aldığı 'Örümcek Adam' kostümünü mendil satışı sırasında da giyince satışları ikiye katladı. Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen 13 yaşındaki Ali, ailesinin bayramlık olarak aldığı "Örümcek Adam" kostümünü mendil satışı sırasında da giyince satışları ikiye katladı.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak İstanbul'a göç etmek zorunda kalan Halebi ailesinin 3 çocuğundan birisi olan 13 yaşındaki Ali, aile bütçesine katkıda bulunmak için metrobüs duraklarında mendil satıyor. Ailesiyle geçim mücadelesi veren Suriyeli Ali, mendil satarken "Örümcek Adam" kostümü giyiyor. Suriyeli olduğu için bazı kişilerin mendil almak istemediğini söyleyen Ali Halebi, bayramlık olarak istediği "Örümcek Adam" kostümü alınınca günlük hayatta işe çıkarken onu giymeye başladığını belirtti. Yeni kıyafeti ile hem eğlendiğini hem de insanların kendisini görmeden daha kolay alışveriş yaptıklarını belirten Ali Halebi, içten hareketlerle sadece mendili uzatmasının yeterli olduğunu söyledi. Kostüm sayesinde eskiye göre günde iki kat daha fazla mendil sattığını anlatan Ali'nin kendince geliştirdiği bu pazarlama stratejisinin hikayesi ise duyanların yüreğini burkuyor.

(İsmail Coşkun/İHA)

