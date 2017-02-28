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'Örümcek Adam'a özenen hırsız kamerada
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'Örümcek Adam'a özenen hırsız kamerada

İstanbul Kartal'da duvara 'Örümcek Adam' gibi tırmanarak hırsızlık yapmak isteyen şahısla, ona gözcülük yapan 2 arkadaşı önce kameralara ardından da polise yakalandı.

İstanbul Kartal'da duvara 'Örümcek Adam' gibi tırmanarak hırsızlık yapmak isteyen şahısla, ona gözcülük yapan 2 arkadaşı önce kameralara ardından da polise yakalandı.
Olay, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Günay Sokakta dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli şahıs apartmanın önüne gelerek hırsızlık yapmak istedi. 1 hırsız apartmana klimalardan tırmanmaya çalışırken diğer iki hırsız da aşağıda bekleyerek gözcülük yaptı. Apartman duvarından 2'inci kata kadar çıkan hırsız yanındaki tornavidayla bir süre pencereyi açmaya çalıştı. Pencereleri kanırtan hırsız açmayı başaramayınca tekrar duvardan yere inerek arkadaşlarıyla birlikte kayıplara karıştı. Hırsızın adete örümcek adam gibi duvardan tırmanarak apartmanın 2. katına kadar çıkması apartman sakinleri şoke etti. O anlar ise apartmanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ DUVARA TIRMANAN HIRSIZ KAMERADA
Kameralara yansıyan görüntülerde 3 hırsız apartmanın yanına geliyor. Bir süre kendi aralarında konuşan hırsızlar daha sonra apartmana girmeye çalışıyor. Bu sırada hırsızların ellerine çorap giydiği görülüyor. Hırsızlardan bir tanesi duvardaki klimaları kullanarak apartmana girmeye çalışırken diğer iki ise ona gözcülük yapıyor. Örümcek adam gibi duvardan tırmanan hırsız bir süre pencereyi açmaya çalışıyor. Daha sonra hırsızın yine duvarı kullanarak indiği görülüyor.

POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARI YERE ATTI
Polis ekipleri mahallede devriye gezdiği sırada A.Y., S.C, ve A.S. isimli üç şahıstan şüphelendi. Şüpheli şahısları durdurarak üzerilerinde aram arama yapan ekipler, A.S.'nin üzerinde tornavida bulurken A.Y.'nin ise arama sırada yere bir çift çorap attığını gördü. Bunun üzerine durumdan şüphelenen ekipler şahısları emniyete götürerek sorguya aldı. Şüpheli şahıslar burada hırsızlık yapmak için bir apartman dairesine girmeye çalıştıklarını itiraf etti. Şahısların başka suçlardan aranmalarının olduğu da öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(Cenk İşver / İHA)

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