Oruç vurunca ağaç gölgesinde uyku

Hava sıcaklığının yükseldiği Gaziantep'te oruç tutan vatandaşlar, doğal yöntemlerle serinleyerek iftar vaktini bekliyor. Sıcaktan bunalan çocuklar ise süs havuzlarına giriyor.

Hava sıcaklığının yükseldiği Gaziantep'te oruç tutan vatandaşlar, doğal yöntemlerle serinleyerek iftar vaktini bekliyor. Sıcaktan bunalan çocuklar ise süs havuzlarına giriyor.

Son günlerde hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Gaziantep'te oruç tutan vatandaşlar, uzun ve sıcak yaz günlerinde doğal yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Sıcağın en etkili olduğu vakitlerde parklara akın eden vatandaşlar, ağaçların gölgesine uzanarak vakit geçiriyor. Sıcak ve uzun yaz günlerinde oruç tutmanın zor olduğunu dile getiren vatandaşlar, doğal serinleme yollarına başvurup iftarı beklediklerini dile getirdi.



ÇİMDE UYUYANLAR GÖREVLİLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Parklarda uyuyan vatandaşlar görevlilere de zor anlar yaşatıyor. Görevliler, çimleri sulama, kesme gibi işlemlerini vatandaşlar uyandıktan sonra yapabiliyor. Park görevlilerinden Mehmet İnce, parkta serinleyen ve uyuyan vatandaşlar nedeniyle işlerinin zorlaştığını vurgulayarak, "Niyetliyiz ama sıcaklık dayanamayacak noktaya geldi. Vatandaşlar haklı olarak, bu sıcaktan bunalıyor. Kendilerini göle ve serin yerlere gidiyorlar. Buralarda bir kaç saat kestirerek, vakit geçiriyorlar. Bizler de onlar kalkana kadar, bazı işlerimizi yapıyoruz. sonra da çimleri suluyoruz" dedi.

Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle çocuklar ise süs havuzlarına girerek serinliyor.

