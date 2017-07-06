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Ortaokul öğrencilerinden '15 Temmuz' klibi
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Ortaokul öğrencilerinden '15 Temmuz' klibi

Kayseri Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için bir şarkı hazırladı. Şarkı ayrıca kliplendirildi.

Kayseri Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için bir şarkı hazırladı. Şarkı ayrıca kliplendirildi.
Müzik Öğretmeni Abdullah Köse'nin söz ve müziği kendisine ait 'Bizim Türkümüz' şarkısını 12 öğrenci, darbe girişiminin yaşandığı mekanlarda, solo ve koro olarak seslendirdi. Geçen yıl da Çanakkale Haftası ile ilgili benzer bir çalışma yapan öğrencilerin projesi Kocasinan Belediyesi tarafından desteklendi.

12 FARKLI MEKANDA 9 AYDA ÇEKİLDİ
Projedeki temel amaçlarının 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmamasını sağlamak ve öğrencilere tarih bilincini aşılamak olduğunu söyleyen Müzik Öğretmeni Abdullah Köse, 15 Temmuz darbe girişiminin vuku bulduğu TBMM, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Boğaziçi Köprüsü, Havaalanları, İstanbul Radyosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul ile Ankara Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere 12 farklı alanda çekim yaptıklarını ifade etti. Klip çalışmasının 9 ayda tamamlandığını kaydeden Müzik Öğretmeni Abdullah Köse, "Bizler projeyle vatan için duvara bir taş koymaya gayret ettik. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Bizim Türkümüz artık milletimizin malı olmuştur" dedi.

"AMACIMIZ 15 TEMMUZ'U UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAK"
Projede yer alan öğrencilerden Sena Keskin ise, "Geçen yıl yaşadığımız 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına bu projeyi yaptık. Önce stüdyoya gittik, sonra Ankara, İstanbul, Niğde'ye gittik. Hem solo hem de koro okumalar yaptık. Her yerde hepimiz vardık. Proje benim için hem güzel bir anı oldu hem de insanların akıllarında kalacak bir çalışma ortaya çıktı" diye konuştu.

"VATAN SEVGİSİNİ ÖĞRENDİM"
15 Temmuz'un unutulmamasını dileyen Emirhan Şencanlar da, "15 Temmuz'da vatan hainlerinin nasıl kötü bir oyun oynadıklarının farkına vardım. Gezdiğimiz yerlerde de bu ruhu tattık zaten. Özellikle Ömer Halisdemir'in mezarına gittiğimizde çok duygulandık. 'Ne yiğitler varmış' dedim. Bu proje, vatanımızı koruyup kollamamamız, terk etmememiz gerektiğini, kanımızın son damlasına kadar mücadele etmemiz gerektiğini ve her şeyden çok vatan sevgisini öğretti" ifadelerini kullandı.
(Selma Kara / İHA)

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