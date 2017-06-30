Ortaöğretim Yerleştirmeye Esas Puanları açıklandı

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puanları (YEP) açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 176 öğrenci 500 puan aldı.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puanları (YEP) açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 176 öğrenci 500 puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puanlarının (YEP) belirlendiğini duyurdu. Öğrenciler; 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarını, yerleştirmeye esas puanları ile il ve Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.



Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu bilgilere yer verildi:

"Toplam 1 milyon 192 bin 858 öğrencinin yerleştirmeye esas puanı (YEP) hesaplanmış ve sonuçlara göre 176 öğrenci 500 puan almıştır. Öğrenciler tercih ve yerleştirme işlemleri için illerde oluşturulan tercih ve yerleştirme rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabileceklerdir. Okullarda öğrenci ve velilere tercih ve yerleştirme işlemlerinde rehberlik yapmak maksadıyla 81 ilimizde toplam 26 bin 846 öğretmen görevlendirilmiştir. Öğrenciler 14-24 Temmuz tarihlerinde 25 okula kadar tercih yaparak ortaokul müdürlüklerince tercih işlemlerini onaylatacaklar. Tercih işlemi okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra işlem tamamlanmış olacaktır. Öğrenciler, tercih değişikliklerini okul müdürlüklerinde onaylatma işleminden önce yapmaları gerekmektedir. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda merkezi yerleştirmeyle gerçekleştirilmektedir. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi halinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması halinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınmaktadır. 11 Ağustos tarihinde de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacaktır. 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecektir."

(Yağmur Yıldız/İHA)