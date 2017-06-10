Ortalık savaş alanına döndü!

Kontrolden çıkan kamyon ortalığı birbirine kattı.

Kontrolden çıkan kamyon ortalığı birbirine kattı.

Çin'de kontrolden çıkan bir kamyon, hemen yan tarafında seyreden otomobile çarparak karşı şeride girdi. Otomobili metrelerce sürükleyen kamyona çarpmamak için sağa manevra yapan bir tanker de önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından diğer şeride geçerek 2 kamyonun arasına daldı. Kaza sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

