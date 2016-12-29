29.12.2016 21:53 Ortalığı kana bulayacaklardı

Siirt'te tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada terör örgütü mensuplarınca hazırlanmış el yapımı patlayıcı ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi Siirt'te tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada terör örgütü mensuplarınca hazırlanmış el yapımı patlayıcı ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerinin geçişi sırasında eylem yapmak maksatlı Eruh/Şırnak yoluna yerleştirilmek üzere hazırlanan patlayıcı malzemeler, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca,29 Aralık 2016 tarihinde Eruh ilçesinde yapılan operasyon sonucu tespit edilen sığınak içerisinde bulunmuştur. Sığınak içerisinde yapılan aramada; 11 adet 70 Litrelik Çöp Kovası içerisinde 400 Kilogram Amonyum Nitrat Gübre, 1 adet bidon içerisinde 50 metre bakır kablo, 1 adet El Yapımı Patlayıcı (EYEP) düzeneği haline getirilmiş piknik tüpü, 10 adet büyük pilden oluşan ateşleme düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi.



