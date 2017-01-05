05.01.2017 15:32 Ortaköy saldırısını öven hesaplar incelemeye alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan terör saldırısı hakkında sosyal medyada övücü paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan terör saldırısı hakkında sosyal medyada övücü paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı.

Ortaköy'deki bir gece kulübünde 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı terör saldırısıyla ilgili sosyal paylaşım sitelerinde övücü nitelikte paylaşımlar yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet güçleri 20'ye yakın sosyal medya hesabını incelemeye alırken, suç unsurları bulunduğu takdirde hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı alınacağı öğrenildi.

(Başak Akbulut/İHA)

