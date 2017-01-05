05.01.2017 15:28 Ortaköy saldırganının otoparkta görüldüğü iddiası

Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden saldırganın olayın hemen ardından Kuruçeşme'de bir otoparkta görüldüğü iddia edildi. Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden saldırganın olayın hemen ardından Kuruçeşme'de bir otoparkta görüldüğü iddia edildi.



Beşiktaş'ta yılbaşı gecesinde ünlü gece kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde terörist olduğu iddia edilen kişi, saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra Kuruçeşme'de bir otoparka geliyor. Otoparkın içerisine giren şahıs, aynı anda sahildeki hareketliliği de izlemeye çalışıyor. Bu sırada otopark görevlisi ve şahıs arasında bir konuşma geçiyor. Otoparktan çıkan zanlı, yoluna devam ediyor.

