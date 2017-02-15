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Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin 5 tutuklama
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Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin 5 tutuklama

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 şüphelinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliler Ali Jameel Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed, Eyyüp Korkusuz ve fail Masharipov'un karısı Tene Traore'nin işlemleri sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Böylece, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 40'a yükseldi.

 
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