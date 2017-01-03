03.01.2017 16:05 Ortaköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hintlilerin yakınları olay yerinde

Hindistan Konsolosluk yetkilileri ve hayatını kaybeden Hintli sinemacı Abis Rizvi ile modacı Kuşi Şah'ın ailelerinden oluşan heyet, Ortaköy'deki terör saldırısının gerçekleştiği mekana geldi. Hindistan Konsolosluk yetkilileri ve hayatını kaybeden Hintli sinemacı Abis Rizvi ile modacı Kuşi Şah'ın ailelerinden oluşan heyet, Ortaköy'deki terör saldırısının gerçekleştiği mekana geldi.



Ortaköy'de Reina'ya yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Hintlinin aileleri olay yerine geldi. Hindistan Konsolosluk yetkilileri ve hayatını kaybeden Hintli sinemacı Abis Rizvi ile modacı Kuşi Şah'ın ailelerinden oluşan heyet saldırının gerçekleştiği kulübe girerek incelemelerde bulundu. Konsolosluk görevlileri ve hayatını kaybeden Hintlilerin aileleri kulüpte bulunan yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık yarım saat kulüpte kalan yetkililer ve saldırıda hayatını kaybeden Hintlilerin aileleri basın mensuplarına açıklamada bulunmadan olay yerinden ayrıldı.

