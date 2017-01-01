01.01.2017 01:32 Ortaköy'de yeni yıl coşkusu

Ortaköy'de toplanan İstanbullular yeni yıla şarkılarla coşkulu bir şekilde merhaba dedi. Yeni yılın ilk dakikalarında vatandaşlar ellerindeki dilek fenerleri ve balonları gökyüzüne bıraktı. Ortaköy'de toplanan İstanbullular yeni yıla şarkılarla coşkulu bir şekilde merhaba dedi. Yeni yılın ilk dakikalarında vatandaşlar ellerindeki dilek fenerleri ve balonları gökyüzüne bıraktı.

İstanbullar yeni yıla Ortaköy Meydanı'nda girdi. Yeni yıla saatler kala meydanı dolduran vatandaşlar şarkılar eşliğinde yeni yılı bekledi. 2017'ye dakikalar kala soğuk havaya aldırmadan ellerinde şemsiyelerle ve fenerlerle alanı dolduran kalabalık şarkılarla coştu. Vatandaşların yeni yıl coşkusuna ortak olan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yeni yılın sağlık ve huzur getirmesini temenni ederek, alanı dolduran vatandaşlara geri sayım yaptırdı.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle İstanbullular yeni yıla coşkuyla girdi. Ellerindeki dilek fenerleri ve balonları gökyüzüne bırakan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

(Emrah Kuş / İHA)

