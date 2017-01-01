01.01.2017 02:51 Ortaköy'de gece kulübünde dehşet

Beşiktaş Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Beşiktaş Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.



Edinilen bilgilere göre olay Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ünlü bir gece kulübünde yaşandı. Gece kulübüne noel baba kılığında girdiği belirtilen 2 kişi, uzun namlulu silahlarla içeridekileri taradı. Yılbaşı eğlencesi sırasında gerçekleşen olayda ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi. Saldırıyı yaşayan gece kulübü müşterileri, içeriden tahliye edilmeye başlandı.



Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Özel Harekat polislerinin gece kulübünde arama yaptığı öğrenildi.

