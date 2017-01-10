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Ortak Değer Malatya Derneğinden Gazeteciler Günü Mesajı
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Ortak Değer Malatya Derneğinden Gazeteciler Günü Mesajı

Ortak Değer Malatya Dernek Başkanı Ergün Kılıç, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yayımladığı açıklamada, 'Basın bireyin haber alma hakkını sağlayan düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracıdır' dedi.

Ortak Değer Malatya Dernek Başkanı Ergün Kılıç, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yayımladığı açıklamada, "Basın bireyin haber alma hakkını sağlayan düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracıdır" dedi.

Toplumun, gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında basının önemli bir rolünün bulunduğunu kaydeden Kılıç, "Basın toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan, bireyin haber alma hakkını sağlayan düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın ve ekonomik gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. Karşılaştıkları tüm olumsuz koşullara rağmen görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ve objektiflik anlayışından ödün vermeden çalışan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Ortak Değer Malatya Derneği adına gönülden kutluyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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