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Ortahisar'dan Halep'e yardım eli
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Ortahisar'dan Halep'e yardım eli

Ortahisar Belediyesi, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Halep'te yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmadı.

Ortahisar Belediyesi, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Halep'te yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmadı.

Ortahisar Belediyesi, Halepliler için 'Sen de elini uzat, Halep yaşasın' sloganıyla Meydan Parkı'nda açtığı çadırla yardım kampanyası düzenliyor. Kampanya süresince toplanan yardım malzemeleri tırlarla Haleplilere teslim edilmek üzere Hatay Valiliğine gönderilecek.

Kampanyanın açılışını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, kış mevsimi nedeniyle kendilerine en çok battaniye ve gıda ihtiyacı olduğunun bildirildiğini söyledi. Haleplilerin çok ciddi mağduriyet ve yokluk yaşadığını kaydeden Başkan Genç, vatandaşlara gıda ve giyecek yardımlarını çadıra ulaştırmaları ricasında bulunarak, "Maalesef Suriye'de şiddet ve savaş şartları devam ediyor. Açta, açıkta olan insanlarımız var. Yerinden, yurdundan edilen insanlarımız var. Üç milyon Suriyeliye kucak açtığımız gibi şu anda Halep'te çok ciddi mağduriyet yaşayan Müslüman kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize bir nebze olsun biz de yardımcı olalım diye yardım kampanyası başlattık. Daha önce de birçok kampanya düzenlemiştik. Trabzon insanı merttir, yardımseverdir. Şimdi de Haleplilere yapacağımız yardımlarla oradaki insanlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hem nakdi, hem ayni bir yardım kampanyasını daha başlatmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, Ziraat Bankası: TR63 0001 0025 3207 9673 6652 20, Vakıfbank: TR95 0001 5001 5800 7305 3711 63, Halkbank: TR61 0001 2009 3960 0016 0001 86 hesap numaralarına yardım yapabilirler. Eşyasını, yiyeceğini ve kuru gıdasını paylaşmak isteyen vatandaşlarımızı kampanyamıza davet ediyoruz. Şu anda bize bildirilen en önemli ihtiyaçlar gıda ve battaniye ihtiyacıdır. Topladığımız yardım malzemeleri Hatay Valiliği aracılığıyla Haleplilere ulaştırılacaktır. Şu anda zorda olana, vatansız olana yardım etmek hayırların en büyüğü olsa gerek. İbadet mertebesinde yapılan en önemli fiiller olsa gerek" diye konuştu.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ise, Trabzonluların Suriyelilere ensar vazifesi gördüğünü belirterek, hiç kimsenin orada yaşanan dramlara, acılara duyarsız kalamayacağını söyledi. Altunbaş, "Orta Doğu'da sınırlar yeniden çizilmek, haritalar değiştirilmek isteniyor. Çok zalimce, çok vahşice bir savaş yaşanıyor. Maalesef bu savaşın da mağdurları en çok yine çocuklar, yine yaşlılar ve mazlumlar. Dolayısıyla onlara yardım etmek bizim görevimiz. Onların sığınabileceği tek dayanak Türkiye. Onlara ensar olabilecek bir Türk milleti var. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir, vatandaşlarımızdır. Çünkü yüzyıl önce o topraklar bizimdi. O nedenle onlara yardım etmek bizim vazifemizdir. Oradaki çocukları, yaşlıları gördüğümüz zaman bizim sıkıntımız var yardımcı olamayız deme lüksüne sahip değiliz. Tüm Trabzon halkına Suriyeli kardeşlerimize ensar olma adına yaptıkları yardımlar için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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