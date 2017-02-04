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Ortadoğu'ya elma ihracatı başladı
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Ortadoğu'ya elma ihracatı başladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üretilen ve soğuk hava depolarına konulan elmalar, yurt içi ve yurt dışından alıcı buldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra başta Mısır olmak üzere Ortadoğu ve Arap ülkelerine de elma ihraç ediliyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üretilen ve soğuk hava depolarına konulan elmalar, yurt içi ve yurt dışından alıcı buldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra başta Mısır olmak üzere Ortadoğu ve Arap ülkelerine de elma ihraç ediliyor.
Korkuteli ilçesinde 4 aydır soğuk hava deposunda bekleyen elma, Karyağdı armudu ve Margarit armudu işlenerek iç ve dış piyasada satılmaya başladı. Özellikle Rusya pazarının açılmasıyla Rusya, Irak, Gürcistan, Mısır'a ihracat başladı.
Soğuk Hava Tesisi sahibi Oğün Taş, soğuk hava deposunda yapılan tasnifleme ve boylama çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını söyledi.
Soğuk hava tesislerinde bekletilen elmanın ilk etapta 1 TL'den alıcı bulduğunu belirten Taş, boylama sonrasında 1-1.30 TL, Fresh Elma 1.40- 1.60 TL arasında, Karyağdı armudunun bu yıl istenilen rekolte de olmamasından dolayı 1.50- 1.70 TL arasında, Margarit armudu ise 1.20-1.50 TL'den satıldığını ifade etti.
Bölgeden elma ihracatına başlanmasının üreticileri sevindirdiğini kaydeden Taş, "Korkuteli ilçesinde elma üretimi yaklaşık 55 bin ton, Armut üretimi ise 70 bin tona ulaştı. Birinci sınıf elmaları soğuk hava depolarında bekletiyorduk. Ürünlerimizin tatmin edici bir fiyattan satılması için ihracat kapılarının açılmasını bekledik. Üreticilerimiz elma ihracatının başlamasına sevindi. Soğuk hava depolarında saklanan elmalar boy ile renklerine göre ayrımı yapıldıktan sonra ihraç ediliyor" dedi.
İhracat kapılarının açılmasıyla Mısır'a da elma göndereceklerini ifade eden Taş, "Önümüzdeki günlerde Mısır'a elma göndereceğiz. İhracat devam ediyor. İlk kez üreticinin yüzü gülüyor. Tabi bizler de bu mutluluğa ortak olmanın sevincini yaşıyoruz. Yöremiz elmasının aroması, sertliği, kalitesi, tadı hiçbir bölgede bulunamayacak orandadır. Ürettiğimiz elmanın pazar bulacağına ve yeni taleplerin gelmesini sağlayacağından kuşkumuz yok" dedi.
(Adem Durmaz / İHA)
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