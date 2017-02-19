Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek, 'Ortada şampiyon yok. Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz' dedi.

Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek, "Ortada şampiyon yok. Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, "Beşiktaş Futbol Takımı aile bilinci ile hareket ediyor. Bugün çok mutluyuz. Biz futbolun güzel yerlerini anlatmaya çalışıyoruz. Beşiktaş, bu ülkenin futbol güzel tarafı. Ne mutlu bize yine o tarafı gösterdik" dedi.



"LİG UZUN MARATON"

Zirve yarışındaki rakipleriyle açıklan puan farkı için ise Işık, "Biz burada rakiplere saygıyı öğrendik. Böyle zamanda dönüp de Beşiktaş şampiyon falan demek öncelikle rakiplerimize, sonra da sahadaki futbolcularımıza saygısızlık. Lig uzun maraton. Ortada şampiyon yok. Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"TALİSCA BİZİM ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Beşiktaş için sahada oynayan tüm oyuncuların eş değerde olduğunu vurgulayan Işık, "Herhangi bir oyuncuyu yönetimde ekstra konuşmuyoruz. Bunlar transfer komitesinin sorumlulukları. Beşiktaş tek vücut olup, şampiyonluğa kenetledi. Bireysel tartışmalar gündemde yok. Talisca bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu" diye konuştu.

Hakemlerin Beşiktaş'ın lehinde kararlar veriyor diye çıkan haberler için Işık, "Aklı başında olan hiç kimse Beşiktaş'ın bu futbolunu görüp, böyle bir yorum yapmaz" dedi.



ÜRKMEZGİL: "30 BİN SEYİRCİYE OYNAMAK GERÇEKTEN ÇOK HAZ VERİYOR"

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise, "Çok keyifli ve güzel bir maç oldu. Vodafone Arena tribünlerinin dolu olmasından dolayı da mutluyuz. Statların boş olduğu bir zamanda 30 bin seyirciye oynamak gerçekten çok haz veriyor. Futbolcular içinde bizim için de çok keyifli, güzel ve centilmence bir maç oldu. Akhisar'da her ne kadar kapalı bir oyun oynasa da maçı çirkinleştirmedi. Güzel oyun, sonuç güzel, 3 puan da çok güzel. Bu haftayı da lider geçirdik, inşallah her hafta böyle geçer' şeklinde konuştu.



"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Siyah-beyazlı taraftarlarına övgülerde bulunan Ürkmezgil, "Diğer statlardaki boşlukları gördüğümüz zaman bizim taraftarımız coşkusu hem de tribünleri doldurması çok kıvanç verici. Taraftarımıza ben yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"DİVAN SEÇİMİ TEKRARLANACAK"

Beşiktaş Divan Kurulu hakkında da çıkan haberlere cevap veren Ürkmezgil, "Divan seçimi olacak. 28 Mayısta olan divan seçimini mahkemeye yapılan itiraz sonucu iptal olmuştur. İlk Divan Kurulu toplantısında seçimli olması zaten mahkeme kararıdır. Bu kadar spekülasyon olmasının nedeni ise aynı anda Divan Kurulu Başkanımızın da disiplin kurulu tarafından ceza almasından dolayı, seçimlere katılamayacak olmasından dolayıdır. Bu iki olay birbirine karışıp epey bir arada git gel olmuştur. 28 mayısta ki Divan Kurulu secimi iptal edildiği için mahkeme tarafından tekrar yenilecektir. Bu da ilk toplantıda yapılacaktır. Henüz tarih belli değil arkadaşlarımız bununla ilgili çalışıyor" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Ort / İHA)