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Örnek vatandaş 'insanlık ölmemiş' dedirtti
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Örnek vatandaş 'insanlık ölmemiş' dedirtti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evi yandığı için yardım amacıyla verilen eşyalar arasındaki yastıkta bin lira bulan vatandaş, parayı sahibine teslim etti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evi yandığı için yardım amacıyla verilen eşyalar arasındaki yastıkta bin lira bulan vatandaş, parayı sahibine teslim etti.
Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Aydın Dursun, yaklaşık 1 ay önce çıkan yangında babası Salih Dursun'u (77) kaybetti. Babasının acısını yaşayan talihsiz adam evsiz kalması sonucu ailesi ile birlikte bir okulun kullanılmayan lojmanına yerleştirildi. Aileye yardım olarak Reşadiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yaşlı bakım evinden yatak, yastık ve çeşitli eşyalar verildi. Aydın Dursun, yastığın kılıfını açarak içine baktığında bir reçeteye sarılı vaziyette bin TL para buldu. Dursun, tereddüt etmeden paranın sahibinin bulunması için Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem'e teslim etti. Kaymakam Erdem ise Dursun'a bulduğu miktar kadar parayı ödül olarak kendisine verdi. Yapılan bu anlamlı desteğin ardından Dursun'a Bursa'dan bir iş adamı bin lira, Samsun'dan bir hayırsever 250 TL, Ankara'dan bir hayırsever ise 500 lira maddi destek verdi.
Üzücü olayın ardından babasını ve evini kaybeden Dursun yaşam mücadelesi verirken, yastıkta çıkan parayı teslim ettikten sonra bu yaptığı davranışın kendisine destek olarak geri gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyük illerden gelen yardımlardan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Aydın, parayı ihtiyaçları için kullanacağını söyledi. Köyde hayvancılıkla geçimini sağlayan Dursun, halen sığındığı lojmanda kaldığını ve evinin tamiratı için destek beklediğini sözlerine ekledi.
(Nurhan İçmez / İHA)
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