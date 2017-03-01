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Örnek çalışma: Esnaf Kur'an öğreniyor
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Örnek çalışma: Esnaf Kur'an öğreniyor

Mersin'in Erdemli İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan çalışmayla sanayi esnafı Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mersin'in Erdemli İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan çalışmayla sanayi esnafı Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.
Erdemli İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, 'Kur'an okumayı bilmeyen kalmasın' sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Özellikle dezavantajlı grup dediğimiz sanayide çalışan ustalarımıza ve kalfalarına yönelik, Kur'an okumayı öğretmek üzere bir program yaptık. Yaklaşık 3 yıldır da bu programı devam ettiriyoruz. Sloganımızla birlikte bu yıl da bu eğitimlerimiz devam edecek" dedi.
Türkmenoğlu, "Kur'an-ı Kerim bize Rabbimizin bir kelamı, bir hidayet rehberi. Hiçbir Müslüman Kur'an'ı okumaktan geri kalmasın. En kısa sürede camilerimize, müftülüklerimize müracaat ederek, böyle bir gayretin içinde olmalarını bekliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda olumlu geri dönüşler oldu. Ben okuyamam, öğrenemem gibi bir ön yargı vardı. Biz bu ön yargıyı 10-15 günlük bir süre zarfı içerisinde kırdık. Kur'an'ı belli bir yaş düzeyi üzerinde olanlar bile 15 gün içerisinde okumaya başladı. Çok mutlu olduklarını gördük" diye konuştu.

"100 ESNAFIMIZ KUR'AN OKUMAYI ÖĞRENMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADI"
Sanayi esnafı yanında çalışan çırakların da bu eğitimden istifade ettiklerini anlatan Türkmenoğlu, "Onların da camiye devamları, camiyi sevmeleri anlamında bu eğitimin güzel bir katkısı oldu. Bu eğitimlerimizde ayrıca yaklaşık 100 esnafımız Kur'an okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşadı" şeklinde konuştu.
Erdemli Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Ali Öngel ise, "Sanayi esnafımızın durumu belli, buradaki birçok esnafımız, kalfa ve çıraklarımız erken yaşta sanat öğrenmelerinden kaynaklı, birçok gencimiz gibi yazları bir Kur'an kursuna, camiye ya da hocaya gitme şansları olmuyor. Müftülüğümüzün başlattığı bu uygulamayla beraber sanayi imamımızın da büyük desteği ile Kur'an öğretimini burada esnaflarımızın ayaklarına kadar getirmiş bulunuyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Burada esnaflarımız, ustalarımız, kalfalarımız Kur'an öğrendi. Aynı zamanda kendilerinde vakıflanan ahlaki güzelleşmenin bizzat farkındayız" dedi.

ESNAF ÇOK MEMNUN
Sanayi esnaflarından Cihan Küçük ise, "Müftümüzden, hocamız Mustafa Şensoy'dan Allah razı olsun. Harfleri öğrendikten sonra Kur'an okumaya başladık. Hocamız da beğeniyor. Kur'an'ı öğrendik, unutmuyoruz. Biz öğrenmek için bir yere gitmedik, burada öğrendik. Artık kitabımızı açtığımız zaman kendimiz okuyabiliyoruz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
(Oktay İnce / İHA)

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